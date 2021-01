China registra 115 nuevos contagios por coronavirus

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 115 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este martes, de los cuales 107 fueron contagios locales.



Estos últimos se detectaron en su mayoría en la provincia nororiental de Hebei (90), escenario de un rebrote que ha llevado a las autoridades a sellar tres ciudades, entre ellas la capital provincial, donde se está realizando una segunda ronda de análisis de ácido nucleico a sus 11 millones de habitantes.



Los otros contagios locales se detectaron en la provincia de Heilongjiang (noreste, 16) y en la de Shanxi (norte).



En cuanto a los otros 8 casos, diagnosticados a viajeros procedentes del extranjero, se dieron en Shanghái (este, 5) y en las provincias de Cantón (sur, 2) y Fujian (sureste, 1).



Desde julio China no rebasaba el listón del centenar de nuevos contagios en un solo día.



Además, las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 38 infecciones asintomáticas (3 de ellas, procedentes del exterior), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.



El total de este tipo de infecciones en observación es de 556, de las que 256 son "importadas".



Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del martes), se dio de alta a 28 pacientes tras superar con éxito la covid-19.



De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 784, de los cuales 21 se encuentran graves.



La institución no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra continuó siendo de 4.634 (dato inalterado desde mediados de mayo) entre los 87.706 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 929.694 contactos cercanos con infectados, de los cuales 30.114 continúan en observación.



Mientras tanto, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong -inmersa en una cuarta ola de contagios desde hace meses-, el total de infectados de sitúa en 9.343 desde el inicio de la pandemia, de los que 160 perecieron.