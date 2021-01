Dimite el secretario interino de Seguridad Nacional de EE.UU.

El secretario interino de Seguridad Nacional de EE.UU., Chad Wolf, se convirtió este lunes en el tercer miembro del gabinete de Donald Trump en renunciar tras el asalto al Capitolio, aunque no aclaró si su decisión de dimitir está relacionada con ese incidente.



La renuncia de Wolf llega, además, un día antes de que Trump visite la frontera con México en la localidad de Alamo (Texas) para inspeccionar los avances en el muro antes de abandonar la semana que viene el poder.



"Me entristece dar este paso, ya que mi intención era servir al Departamento hasta el final de esta Administración", señaló en Wolf al anunciar su dimisión en una carta.



La salida de Wolf se anuncia nueve días antes de la investidura del presidente electo, Joe Biden, prevista para el 20 de enero y cuya seguridad está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).



El alto cargo, cuya dimisión se hace efectiva a las 23.59 de este lunes (04.59 GMT), anticipó que el administrador de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés), Peter Gaynor, le sucederá en el cargo de forma interina.



Sin entrar en detalles, Wolf señaló que su decisión "está justificada por acontecimientos recientes, incluidos los fallos judiciales en curso y sin pruebas sobre la validez” de su autoridad como secretario en funciones.



"Estos acontecimientos y preocupaciones -agregó- sirven cada vez más para desviar la atención y los recursos del importante trabajo del Departamento en este momento crítico de transición de poder".



Horas antes, Wolf anunció en su cuenta de Twitter que ha dado instrucciones al Servicio Secreto, encargado de la seguridad de Biden, para comenzar sus operaciones con vistas al traspaso de Gobierno “a partir del miércoles 13 de enero, en lugar del 19 de enero”, en medio de rumores sobre posibles nuevas protestas armadas en la capital estadounidense.



Wolf se convirtió en noviembre de 2019 en el quinto secretario en funciones del DHS, la agencia encargada además de los asuntos de inmigración, durante el Gobierno de Trump.



Sin embargo, varios jueces federales dictaminaron en los últimos meses que el nombramiento de Wolf como interino no fue legal, y como resultado, invalidaron su suspensión de ciertas protecciones bajo el programa DACA de alivio a jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" o "soñadores".



Además de Wolf, también han dimitido en los últimos días otras dos integrantes del gabinete de Trump: la secretaria de Educación de EE.UU., Betsy DeVos, y la secretaria de Transporte, Elaine Chao.



Ambas citaron en sus cartas de dimisión el asalto el pasado día 6 del Capitolio por parte de seguidores de Trump, que dejó cinco muertos, doce policías heridos y decenas de detenidos.



Chao, casada con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, destacó en un comunicado que el asalto al Capitolio se produjo "tras un mitin que encabezó" Trump, quien incitó a sus partidarios a marchar hasta el Congreso, y se mostró "profundamente preocupada".



Esta tercera baja en el equipo presidencial complica aún más que haya un proceso de destitución de Trump mediante el mecanismo contemplado en la enmienda 25 de la Constitución, dado que se necesitaría una mayoría del Gabinete y el visto bueno del vicepresidente, Mike Pence, para activarlo.



Sin embargo, la Cámara de Representantes de EE.UU., de mayoría demócrata, votará este miércoles para acusar a Trump de "incitar una insurrección" antes del asalto al Capitolio, lo que desencadenará un segundo juicio político contra el mandatario en el Senado.