Alemania registra 12.497 nuevos contagios y 343 muertos en 24 horas

Alemania registró 12.497 nuevos contagios con coronavirus y 343 muertos en las últimas 24 horas, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche.



El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país asciende a 1.921.024, con 40.686 víctimas mortales; en tanto, alrededor de 1.545.500 personas constan como sanadas, según estimaciones del RKI.



El máximo de contagios se registró el 18 de diciembre con 33.777 nuevas infecciones, mientras que el pasado viernes se comunicó un nuevo récord de muertos, con 1.188 víctimas.



Por regla general, a principios de semana las cifras son más bajas, entre otras razones porque el fin de semana se realizan menos tests.



El RKI advierte, además, que la interpretación de datos sigue siendo complicada, ya que en los días en torno a navidades y fin de año se realizaron menos test, tanto porque habitualmente menos gente acude por esas fechas al médico, así como porque posiblemente las autoridades competentes no comunicaron diariamente los casos confirmados para su cómputo centralizado.



En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 166,6 casos por cada 100.000 habitantes y las nuevas infecciones sumaron en la última semana 138.516, aunque teniendo en cuenta los festivos, también aquí los datos deben analizarse con cautela.



El pico de incidencia se había registrado el pasado 22 de diciembre con 197,6 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en una semana



El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el domingo a 5.320 -94 menos en un día-, de los cuales 3.049 -el 57 % y 17 menos respecto al sábado-, reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).



El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días se sitúa en el conjunto de Alemania en 1,18, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 118 personas.



Entre el 26 de diciembre y el 8 de enero, el número de personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 en Alemania asciende a alrededor de 532.878, lo que corresponde a 6,4 individuos por cada mil habitantes.



Este lunes entran en vigor las restricciones acordadas el pasado martes entre la canciller, Angela Merkel, y los poderes regionales en los estados federados que no habían comenzado a implementarlas ya.



Consisten principalmente en la prolongación de las ya vigentes y el endurecimiento de algunas de ellas, como las relativas a las reuniones privadas, que quedan limitadas a un hogar y sólo una persona de otro domicilio.



Permanecerán cerrados los colegios y comercios no esenciales, y continuará suspendida, asimismo, la actividad en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía en vigor desde principios de noviembre.



A pesar de lo acordado, algunos estados federados anunciaron planes para volver a las clases presenciales antes de lo acordado, con grupos más reducidos y menos horas, aunque este anuncio ha sido criticado por profesores y padres, lo que ha obligado a los dirigentes regionales a retrasar esta decisión.



Por otra parte, en áreas donde la incidencia acumulada en siete días supere los 200 casos por cada 100.000 habitantes se limitará el movimiento de sus habitantes a un radio de quince kilómetros de su domicilio.