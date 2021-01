Vuelta al cole en Europa: presencial, escalonada, telemática o demorada

La vuelta al colegio en Europa tras las vacaciones de Navidad este 2021 ha sido muy heterogénea pues en algunos países los alumnos ya volvieron a las aulas o lo hacen mañana, otros han retrasado el regreso algunos días más, y los hay que siguen con las clases de manera telemática o los que combinan varias de estas modalidades.



ITALIA



Las regiones italianas se han ido sumando en cascada al aplazamiento de la vuelta a las clases presencial de los estudiantes de secundaria, que el Gobierno central había fijado para el 7 de enero y después retrasado al próximo lunes 11.



En los últimos días, la inmensa mayoría de las regiones, 17 de las 20 italianas, han aprobado ordenanzas para continuar con la educación a distancia en lo que respecta al bachillerato y autorizado el regreso presencial para distintas fechas entre el 18 de enero y el 1 de febrero.



A la espera de que los más mayores puedan regresar a las aulas, la mayoría de los escolares de infantil y primaria han retomado ya las clases de manera presencial el pasado viernes, pero varias regiones también lo aplazarán una semana.



PAÍSES BAJOS



El Gobierno neerlandés se plantea retrasar más allá del 18 de enero la vuelta a las clases presenciales en los colegios, cerrados desde mediados de diciembre como parte del confinamiento total



Mañana empieza la segunda semana de clases a distancia para los colegios neerlandeses, que en condiciones normales habrían vuelto al colegio la semana pasada, una situación que está siendo una “carga muy pesada” para muchos padres y una “amenaza adicional que sitúa a los alumnos en una situación de desventaja en el aprendizaje”, denunciaron hoy varios progenitores a la televisión pública NOS.



Los colegios siguen abiertos para los hijos de los profesionales “vitales” para el control de la pandemia, como los sanitarios o policías, aunque allí no reciben lecciones presenciales, y solo están supervisados por un adulto mientras siguen las clases virtuales como el resto de sus compañeros desde casa.



ALEMANIA



Mañana no volverán los niños al colegio en Alemania, después de que el segundo retraso por las dificultades para atajar la propagación del coronavirus pospusiese la reapertura de las aulas al menos hasta el 31 de enero.



La canciller, Angela Merkel, y los jefes de los 16 gobiernos regionales tomaron la decisión este martes, cuando acordaron mantener todas las restricciones vigentes hasta final de mes e, incluso, endurecer algunas de ellas ante la evolución de la pandemia.



La decisión, sin embargo, no está siendo aplicada de forma uniforme por los estados federados, que como son los competentes en materia de Educación, ya que algunos han optado por cancelar todas las clases presenciales hasta final de mes, mientras que otros han propuesto un regreso escalonado a las aulas a lo largo de enero, con grupos burbuja reducidos.



FRANCIA



En Francia, más de doce millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria volvieron a clase el pasado lunes 4 de enero tras las dos semanas de vacaciones navideñas, en lo que el Ministerio de Educación considera un ejercicio de "normalidad".



El protocolo sanitario reforzado está en vigor desde el segundo confinamiento que comenzó a finales de octubre, y que establece, entre otros puntos, que los niños de más de seis años deberán llevar mascarilla.



Además, los institutos de enseñanza media combinan las clases presenciales y a distancia, a fin de reducir el número de alumnos por aula, y se está aumentando el número de pruebas de detección del virus.



BÉLGICA



Los escolares belgas volvieron a las aulas tras las vacaciones de Navidad el pasado 4 de enero y con las mismas normas que antes de la pausa, con la única diferencia de que los alumnos que hayan estado en el extranjero deben guardar una cuarentena de diez días antes de reincorporarse a las clases.



Igual que antes de las vacaciones de Navidad, los de primaria asisten a la escuela presencialmente los cinco días de la semana, igual que los del primer curso de secundaria, mientras que en los del resto de cursos de secundaria solamente la mitad de la clase puede estar presente simultáneamente.



Es cada escuela la que decide la organización de sus clases para cumplir con esta norma, que en el caso de la educación especial se aplica "solo cuando es posible teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos".



ESPAÑA



En España, en varias comunidades los alumnos volvieron ya a clase el 7 de enero, tras las vacaciones navideñas, pero otras, que debían volver mañana, día 11, han decidido modificar la vuelta al cole por el temporal de frío.



En general, las autoridades españolas defienden que la COVID-19 está teniendo una mínima incidencia en los centros educativos y que son esenciales las clases de manera presencial.



GRECIA



La enseñanza primaria, los jardines de infancia, las guarderías y la educación especial reabrirán este lunes en Grecia, tras ocho semanas de cierre y tras una nueva extensión del confinamiento estricto que rige en el país desde noviembre.



En las escuelas donde sea posible se establecerán distintos horarios de entrada y salida de grupos de alumnos, para evitar aglomeraciones, así como el uso de varias entradas si las hubiera.



El uso de la mascarilla es obligatorio tanto en interiores como al aire libre en todos los centros educativos y los adultos que acompañen a los alumnos tendrán que justificar la salida de su domicilio con el envío de un mensaje de texto.



PORTUGAL



En Portugal, donde las clases se reanudaron el pasado lunes tras las vacaciones navideñas, no se plantea cerrar las escuelas a pesar de que se está preparando para ordenar un nuevo confinamiento general la próxima semana.



"Existe un gran consenso hoy entre técnicos y especialistas en que no se justifica afectar el funcionamiento del año lectivo. No debemos tener medidas que impliquen la interrupción de la actividad lectiva", dijo en rueda de prensa el pasado jueves el primer ministro, António Costa.



Las escuelas seguirán abiertas, y los brotes de COVID-19 que van surgiendo en las aulas se atajan con cuarentenas y enseñanza a distancia para los alumnos obligados a quedarse en casa durante ese período.



AUSTRIA



Los alumnos austríacos reiniciaron las clases el pasado día 7 desde sus casas y aún no se sabe cuándo se retomará la educación presencial.



El Gobierno, que anunciará esa fecha en los próximos días, sí ha aclarado que el retorno a los colegios irá acompañado de un sistema de test rápidos, gratuitos y voluntarios.



Los alumnos de más de 14 años llevan desde el 3 de noviembre sin asistir a clases presenciales, mientras que los menores de esa edad siguieron las lecciones desde casa entre el 17 de ese mes y el pasado día 6 de diciembre.



HUNGRÍA



Las guardería y las clases de primaria (hasta 14 años) comenzaron en Hungría el día 4 con los alumnos ya en los centros, en los que se controla la temperatura corporal de los alumnos y profesores a la entrada.



Los estudiantes mayores de esa edad terminan mañana sus vacaciones, una semana más tarde de lo habitual, si bien seguirán la actividad académica de forma telemática hasta el 1 de febrero.



REPÚBLICA CHECA



La República Checa mantendrá la educación a distancia hasta, al menos, el 22 de enero, cuando está previsto que terminen las actuales restricciones al movimiento y la actividad económica en vigor desde el 14 de diciembre.



Este país permitió a mediados de noviembre la reactivación de las clases presenciales, pero apenas diez días después se decretaron las nuevas restricciones aún en vigor.



CROACIA



Coacia ha decidido alargar hasta el 18 de enero (diez días más de lo habitual) las vacaciones de Navidad, aunque aún no se ha decidido si la vuelta al cole será presencial o desde casa.



ESLOVAQUIA



También Eslovenia ha extendido la pausa invernal hasta el 18 de enero, y aún se está estudiando si se reactivarán las clases presenciales paulativamente por regiones o bien por cursos, empezando por los alumnos más jóvenes.



R.UNIDO



El Reino Unido ha cerrado las escuelas de primaria y secundaria, salvo para los alumnos vulnerables o hijos de trabajadores esenciales, y ha cancelado la mayoría de los exámenes para combatir la tercera ola de la pandemia de coronavirus.



Al decretar un nuevo confinamiento a principios de este año, el Gobierno británico impuso la enseñanza por internet en Inglaterra al menos hasta mediados de febrero, mientras que las naciones autónomas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte han hecho lo mismo aunque revisarán la decisión en diferentes fechas.



Las universidades también ofrecerán al menos hasta febrero enseñanza "virtual" salvo en las carreras de sectores clave para la crisis actual y las guarderías permanecen abiertas, una decisión que ha sido criticada por algunos expertos sanitarios y que persigue que los padres tengan opción de trabajar.



RUSIA



Los estudiantes moscovitas no volverán a las clases hasta el 18 de enero al verse extendidas sus vacaciones de invierno como parte de las medidas para frenar la propagación del coronavirus en la capital rusa.



Las autoridades de Moscú prometieron a su vez reanudar "cuanto antes" las clases presenciales para los alumnos de la secundaria, que no acuden a los colegios desde el pasado 19 de octubre, ya que "la educación a distancia no puede sustituir plenamente la presencial", según la vicealcalde Anastasia Rakova.



A la vez, en otras partes de Rusia, como la región de Sverdlovsk, en el centro-oeste del país, los alumnos podrán volver a los pupitres mañana, tras el término de las vacaciones por el Año Nuevo, según informaron las autoridades locales.