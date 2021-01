Pelosi pide al Pentágono retirar a Trump los códigos de las armas nucleares

La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, anunció este viernes que ha conversado con los mandos militares para impedir que el presidente, Donald Trump, pueda emprender acciones belicosas, incluido el uso de armas nucleares, en los últimos días de su mandato.



"Esta mañana hablé con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y hablamos sobre las precauciones disponibles para impedir que un presidente inestable inicie hostilidades militares o tenga acceso a los códigos de lanzamiento y la orden de un ataque nuclear", explicó Pelosi, demócrata por California, en un memorando.



"La situación de este presidente volátil no podría ser más peligrosa", añadió la presidenta de la Cámara Baja, quien dijo que se debe hacer "todo lo posible por proteger a los estadounidenses de este asalto insensato contra nuestro país y nuestra democracia".



El miércoles, incitados por el presidente Trump con sus denuncias de fraude electoral, miles de personas marcharon hacia el Capitolio, se enfrentaron con la Policía y ocuparon el edificio en una asonada para impedir que el Congreso completara la ratificación de los votos en el Colegio Electoral que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.



El sistema establecido en Estados Unidos para la decisión sobre un ataque con armas nucleares es más complicado que un "botón nuclear" y requiere que el presidente convenza a los mandos militares de que él es, realmente, el presidente y ha ordenado una acción.



Los "códigos nucleares" mencionados en películas y novelas no son los que permiten el lanzamiento de los misiles, sino los que permiten que el presidente tenga autoridad para ordenar el uso de armas nucleares.



El exsenador republicano de Tennessee Bob Corker, quien fuera presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta entre 2007 y 2019, dijo hoy en una entrevista con la cadena MSNBC que el sistema establecido para el uso de armas nucleares requiere la participación de funcionarios civiles y oficiales militares con protocolos suficientes para impedir la acción descontrolada de un presidente errático.



Pelosi no indicó cuál fue el resultado de su conversación con el jefe militar, al tiempo que crecen las presiones en el Congreso para el inició de un segundo juicio político contra Trump, si el gabinete no lo declara incompetente o el mandatario renuncia cuando restan pocos días de su Presidencia.