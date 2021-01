Rabia e indignación: los famosos de EE.UU. condenan el asalto al Capitolio

Con una mezcla de rabia e indignación, las estrellas de la cultura, el espectáculo y el deporte en Estados Unidos condenaron hoy el asalto al Capitolio en Washington por parte de partidarios radicales de Donald Trump y acusaron al presidente de EE.UU. de haber alentado estas acciones de ultraderechistas.



"La única cosa que quizá pararía esto es que Donald Trump admitiera su derrota en las elecciones", resumió Stephen King en Twitter.



Toda una leyenda de la música como Stevie Wonder pidió que se invoque la Enmienda 25 de la Constitución para destituir a Trump.





"Estoy con el corazón roto y pasmado de que este narcisista y peligroso presidente ponga vidas en peligro y aliente la sedición violenta contra nuestro Gobierno. Este hombre ya no puede servir como presidente porque no puede aceptar la derrota. ¿Nos podemos permitir dos semanas más? ¡Yo digo NO!", argumentó.Selena Gómez apuntó directamente a la responsabilidad de las redes sociales por permitir que las mentiras y los mensajes incendiarios de Trump pudieran difundirse de forma masiva."Lo de hoy es el resultado de permitir que la gente con odio en sus corazones use plataformas que deberían unir a la gente y que deberían permitir que las personas construyan comunidades", indicó."Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki: todos ustedes han fallado hoy al pueblo estadounidense y espero que arreglen las cosas en el futuro", añadió.El actor Josh Gad se preguntó si hay "alguna razón" para que Trump "no esté esposado" ya mismo."Si cualquier otro estadounidense incitara a miles de personas a asaltar el Capitolio, ya estarían entre rejas. El presidente de 'ley y orden' necesita enfrentar ambas cosas ya mismo", afirmó.Otras celebridades compararon con amargura la violenta represión de las autoridades contra las manifestaciones antirracistas de Black Lives Matter el pasado verano con la escasa acción policial hoy para frenar la ocupación del Capitolio."¿Dónde está la Guardia Nacional?", cuestionó Cardi B, quien criticó que a los manifestantes de Black Lives Matter se les comparara con "animales salvajes" por "demandar justicia" mientras que hoy apenas se dieron arrestos."Terroristas estadounidenses han asaltado el Capitolio en Washington. 6 de enero de 2021", afirmó la futbolista Megan Rapinoe."Las personas negras son paradas (por la Policía) y no salen con vida de eso. No podemos dormir en nuestras propias camas sin ser asesinados. No podemos ir a correr sin ser asesinados. No podemos caminar por la calle con nuestras sudaderas sin ser asesinados. ¿Y ellos pueden hacer esto?", lamentó Dwayne Wade.Chris Evans dijo estar "sin palabras"."Solo piensen en la matanza que se habría dado si no fueran blancos", apuntó.En el mismo sentido, Mark Ruffalo aseguró que habría ahora "ríos de sangre en las calles" si esto no fuera una protesta de blancos de derechas."Esto se ha permitido. Intento de golpe de estado", añadió.Por su parte, Pink se mostró "avergonzada" por lo sucedido en Washington como "ciudadana de EE.UU. e hija de dos veteranos y la hermana de otro"."Hipocresía, deshonra, vergüenza", sintetizó."¡Apoyar la transición pacífica de poder! ¡Eso es ser un patriota!", dijo Ashton Kutcher.Además, el director James Mangold pidió a Hollywood que boicotee a la cadena de televisión Fox News, a la que acusó de haber fomentado una espiral de "racismo, sexismo, mentiras virulentas y daño" en el país.Finalmente, el también el cineasta James Gunn optó por el sarcasmo: "Pensando de forma positiva, quizá EE.UU. se está despertando después de un largo sueño y duele de cojones levantarse de la cama".