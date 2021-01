Trump pide a los asaltantes del Capitolio volver a casa, pero insiste en el fraude

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este miércoles a los manifestantes que se concentraron en Washington y que asaltaron el Capitolio de manera violenta "regresar a casa en paz", pero insistió en que les "robaron unas elecciones" que ganaron "por mayoría".



En un vídeo publicado en Twitter más de dos horas después del asalto a la sede del Legislativo, Trump declaró: "se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido. Es un período muy difícil"



"Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales", dijo el presidente, después de que el mandatario electo, Joe Biden, cuya victoria debía quedar ratificada este miércoles en el Congreso, compareciera ante el país y reclamara a Trump pedir de inmediato el cese de la violencia.



"Se que están dolidos y heridos. Nos robaron las elecciones, unas elecciones que ganamos por mayoría. Todo el mundo lo sabe, especialmente en el otro lado (los demócratas), pero se tienen que ir a casa ahora", indico Trump.



El mandatario saliente reiteró su denuncia de fraude electoral, pese a que no hay pruebas del mismo y a que todos los estados han certificado sus respectivos miembros del Colegio Electoral.



"No queremos a nadie herido", aseguró el mandatario saliente, quien añadió: "Han visto cómo nos tratan, de tan mala manera. Sé como se sienten, pero vayan a casa ahora".



Trump contestó así a los disturbios y al asalto por parte de centenares de simpatizantes al Capitolio, que obligó a suspender la sesión de certificación de la victoria electoral de Biden, un proceso hasta hoy puramente de trámite, y a desalojar a los legisladores y al vicepresidente, Mike Pence, del Capitolio.



Según las leyes que rigen el proceso electoral de EE.UU., ambas cámaras del Congreso debían reunirse este día en una sesión conjunta para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.



Al menos una persona resultó herida de bala en el asalto y las fuerzas de seguridad de la sede del legislativo se vieron superadas.



Biden pidió a Trump, poco antes de la publicación de su vídeo en las redes sociales, que compareciera en un mensaje televisado a la nación para "defender la Constitución" y poner "fin al asedio" al Congreso, tras el asalto violento de miles de sus seguidores.



Trump ha animado a esta concentración en Washington como medio de presión para evitar la confirmación de la victoria electoral de Biden, que debe culminar con su toma de posesión el 20 de enero.



El mandatario compareció hoy frente a sus seguidores para arengarlos y reiterar sus acusaciones de fraude poco antes de que una parte de ellos asediara el Capitolio y lo tomara por la fuerza, rompiendo ventanas y abriendo puertas hasta suspender la sesión prevista.