Pence anuncia que no se opondrá a la certificación de la victoria de Biden

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció a los legisladores que no se opondrá a la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, como le ha pedido el presidente saliente, Donald Trump.



En una carta enviada a los congresistas antes de comenzar la sesión de hoy en el Capitolio para certificar los votos electorales de las pasadas elecciones, Pence, que preside la reunión, aclaró que no puede revocar los resultados de las elecciones.



En una serie de tuits y posteriormente ante sus seguidores que se manifestaban frente al Capitolio, Trump intentó convencer a Pence de que rechazase la confirmación de la victoria de Biden en la certificación del Coleg Electoral en el Congreso.





"Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", escribió Pence a los congresistas.Por su parte, Trump, que perdió las elecciones de noviembre frente al demócrata Joe Biden, pero no quiere admitir su derrota e insiste sin pruebas en que hubo un fraude, reiteró en sus peticiones a Pence que desconozca las leyes y los resultados."Mike Pence no ha tenido el coraje de hacer lo que tendría que haber hecho para proteger a nuestro país y la Constitución, dado que los estados no han tenido la opción de certificar con los hechos corregidos y no unos fraudulentos y imprecisos que se les pidió previamente certificar. EE.UU. demanda la verdad", indicó Trump en Twitter nada más conocerse la carta."Los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos del Colegio Electoral) de vuelta a los estados y GANAREMOS. Hazlo, Mike ¡¡Es el momento de la valentía extrema!", escribió Trump en un tuit esta mañana antes de que comenzara la certificación el Capitolio.Momentos después de que comenzara la sesión, los republicanos leales a Trump presentaron alegaciones a los votos electorales de Arizona, deteniendo el conteo para debatir el asunto.En su intervención ante sus seguidores, Trump, aseguró que "nunca" concederá la derrota frente a Biden, después de lo cual, sus seguidores se enfrentaron a la Policía del Capitolio y penetraron en el las instalaciones del legislativo."No cederemos nunca, nunca concederemos", había dicho Trump a los miles de seguidores congregados a las afueras de la Casa Blanca para para la marcha "Salvar a EEUU", que concluyó en el Capitolio.