Las infecciones de coronavirus en el estado de Nueva York ya superan el millón

El estado de Nueva York, que se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus en el segundo trimestre de este año, ha superado el millón de infecciones tras sumar otros 15.000 casos este viernes.



Según anunciaron este sábado las autoridades de Nueva York, en total se han registrado 1.005.785 infecciones de covid-19 desde el inicio de la pandemia tras un importante aumento en la zona en las últimas semanas.



Los nuevos casos de coronavirus se han acelerado además en los últimos 3 días, cuando se han registrado más de 15.000 infecciones cada jornada, mientras que la media de positivos de los últimos siete días ha ascendido desde el 5,5 % el 24 de diciembre hasta el 7,2 % el 31 de diciembre.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, apuntó que es necesario que la población siga cumpliendo las medidas para que el porcentaje no aumente más.



"Tenemos una vacuna, y eso es buena noticia, pero pasarán varios meses hasta que llegue a la masa crítica, lo cual hace que sea más importante que nunca no dejar que la fatiga del coronavirus nos afecte", dijo Cuomo este sábado en un comunicado.



"El estado ha estado trabajando todas las horas del día con la comunidad médica no solo para asegurar que las vacunas son distribuidas lo antes posible y de la manera más eficaz, sino también seguir aumentando el número de camas para que los hospitales no se vean superados", agregó.



En total, 30.337 residentes del estado de Nueva York han fallecido por coronavirus, según el Departamento de Salud de la región, mientras que se sospecha que otras 7.000 han muerto por la enfermedad en la ciudad de Nueva York, aunque no son casos confirmados.



Nueva York se ha convertido así en el cuarto estado del país en superar la barrera el millón de infecciones después de California (2,3 millones), Texas (1,8 millones) y Florida (1,3 millones).



Estados Unidos registra más de 20 millones casos confirmados y se acerca a las 350.000 muertes por la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.