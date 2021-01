Rusia adopta un sistema de visados electrónicos

Rusia puso hoy en funcionamiento un sistema de visados electrónicos para visitas de corta duración que según los expertos supondrá un fuerte impulso al turismo cuando se restablezcan totalmente las comunicaciones aéreas, castigadas por la pandemia del coronavirus.



Podrán obtener visados electrónicos a través de internet los ciudadanos de más de 50 países, entre ellos España y México.



El trámite se efectúa en una página web del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, donde el solicitante debe subir una fotografía de carnet y una copia de su pasaporte, e indicar país de residencia, lugar de entrada en el país, número de teléfono y dirección de correo electrónico.



Para obtener el visado electrónico, que tiene un coste de 40 dólares y permite una estancia en el país de hasta 16 días, no se necesita contar con una invitación o una reserva de hotel.



Según las autoridades rusas, la extensión de este nuevo tipo de visado no llevará más de cuatro días y podrá ser utilizado en un plazo de dos meses a partir de su recepción.



"Es una innovación revolucionaria. Rusia es un país con un enorme potencial turístico, y las dificultades para la obtención de visados no permiten aprovecharlo plenamente", dijo a Interfax el director ejecutivo del operador turístico ruso Intourist, Serguéi Tolchin.



En este sentido, destacó que toda simplificación en materia de visados lleva aparejado un aumento del turismo.