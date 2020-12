Los delegados llegan a Pionyang para el congreso del partido único norcoreano

Los miles de delegados que participarán en el octavo congreso del Partido de los Trabajadores norcoreano ya se encuentran en Pionyang, según informó la propaganda estatal, lo que indica que la importante cita política podría arrancar esta misma semana.



Los delegados recibieron "una calurosa bienvenida" a su llegada el miércoles a la capital norcoreana, según una nota publicada hoy por la agencia estatal KCNA.



KCNA también informó de la celebración de una ceremonia en Pionyang para otorgar diplomas a los delegados.



Estas informaciones apuntan a que el congreso, cuya fecha de inicio exacta el régimen sigue sin anunciar, podría celebrarse de manera inminente.



En el anterior congreso, organizado en mayo de 2016, la propaganda estatal informó de la llegada de los delegados a Pionyang tres días antes de que arrancara el evento, considerado el de mayor relevancia política en el hermético país.



A su vez, una foto publicada por KCNA mostró a los delegados sin mascarilla durante la mencionada ceremonia.



El país sigue sin reportar un solo positivo por COVID-19 pero a su vez ha reforzado las medidas de prevención contra el virus y ha hecho obligatorio el uso de mascarilla en muchas situaciones, incluyendo reuniones en el exterior.



Este congreso será el segundo que presida el líder Kim Jong-un en menos de cinco años.



El anterior de 2016, en el que se anunció un plan quinquenal que acaba de concluir, fue el primero celebrado en Corea del Norte en 36 años, ya que bajo el liderazgo del padre del actual líder, Kim Jong-il, no se convocó ninguno.



Aunque se trata de un evento dirigido a reestructurar la organización del partido único y a analizar las políticas internas de la formación -el régimen ha dicho que presentará un nuevo plan de cinco años para su maltrecha economía- se espera que la cita arroje claves sobre el rumbo diplomático que planea seguir Pionyang.



Tras el punto muerto al que llegaron las negociaciones sobre desnuclearización entre Kim Jong-un y Donald Trump, Pionyang no se ha pronunciado con respecto a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en EE.UU.



No obstante, muchos expertos prevén que el régimen defienda en este congreso la necesidad de aferrarse a sus activos nucleares y que incluso comience a hacer pruebas de armas a partir de febrero, tras la toma de posesión de Biden, para tratar de forzar un retorno a las negociaciones.