El jefe del Pentágono desmiente que se esté obstruyendo al equipo de Biden

El secretario de Defensa de EE.UU., Chris Miller, desmintió que se estén poniendo obstáculos al equipo del presidente electo, Joe Biden, como el demócrata aseguró este lunes, y aseguró que la información compartida hasta ahora supera la de Gobiernos anteriores.



"El Departamento de Defensa ha hecho 164 entrevistas con más de 400 funcionarios, ha entregado más de 5.000 páginas de documentos, mucho más que lo que pidió inicialmente el equipo de transición de Biden", afirmó en un comunicado Miller, que ocupa la secretaría de Defensa de manera interina desde el 9 de noviembre.



"Los esfuerzos del Departamento de Defensa superan a los de las Administraciones recientes cuando aún faltan tres semanas", añadió Miller, quien aseveró que se están planeando reuniones adicionales para lo que queda de transición.



El Pentágono, dijo, está dispuesto a contestar "a todas y cada una de las solicitudes de información" que estén en su "ámbito".



En un discurso, Biden se quejó este lunes de "obstáculos" al proceso de transferencia de poder por parte del Gobierno del mandatario saliente, Donald Trump, y en concreto de sus designados en cargos del Pentágono y la Oficina de Gestión y Presupuesto.



"Nos hemos enfrentado a obstáculos por parte de los líderes políticos del Departamento de Defensa y de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Y la verdad es que muchas agencias que son vitales para nuestra seguridad han sufrido un daño enorme, muchas de ellas han sido vaciadas de personal y de moral", lamentó Biden.



"Justo ahora -siguió-, no estamos obteniendo toda la información que necesitamos de la Administración saliente en áreas claves de seguridad nacional".



"No es nada menos, bajo mi punto de vista, que irresponsable", aseguró el demócrata, que tomará posesión el 20 de enero.



El pasado 18 de diciembre, Miller anunció una suspensión de las reuniones con el equipo de Biden hasta después del 1 de enero, que desde el entorno del demócrata denunciaron como una decisión que se enmarca en la "resistencia" de algunos sectores a la transición.



Trump aún no ha reconocido su derrota frente a Biden en las elecciones del 3 de noviembre, y tardó varios días en dar luz verde para que se iniciara el proceso de transferencia de poder.



A comienzos de diciembre, la Casa Blanca destituyó a nueve miembros del Consejo Comercial de Defensa del Pentágono, de carácter consultivo, para colocar en él a aliados de Trump, informó en ese entonces el medio Politico.



El 9 de noviembre, Trump despidió de manera fulminante al secretario de Defensa, Mark Esper, quien el verano pasado se opuso a enviar unidades militares para sofocar los disturbios raciales, y colocó en su lugar a Miller.



Tras esa decisión, la cúpula civil del Pentágono dimitió y la Casa Blanca aprovechó su marcha para colocar a tres de sus aliados en los puestos de secretario de Defensa para Política, subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad y jefe de Gabinete de la Secretaría de Defensa.