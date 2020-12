Muere por la covid-19 el cantautor mexicano Armando Manzanero

El cantautor mexicano Armando Manzanero, conocido como el rey del romanticismo y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, ha fallecido este lunes por la covid-19 tras varios días intubado en un hospital.



"Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos", ha anunciado en redes la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto.



"Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura. Gracias por tanto", ha añadido la funcionaria.



Tras conocerse la noticia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido unas palabras de reconocimiento para el artista y ha dado por finalizada su conferencia de prensa matutina.



"Percibí como nunca que Armando Manzanero era un hombre del pueblo, por eso lamento mucho su fallecimiento. Un gran compositor, también representante de autores y de compositores de México", expresó el presidente.



"Le enviamos a sus familiares y amigos, a todos los cantautores, nuestro pésame por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa y nada más se termina", prosiguió López Obrador, quien ha hecho reproducir la canción "Adoro" de Manzanero para concluir la rueda de prensa.



El autor de clásicos de la música romántica mexicana, como "Somos novios", "Voy a apagar la luz", "Contigo aprendí", "Esta tarde vi llover" y "No", fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo en covid-19 e intubado días después.



La última aparición pública de Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, fue el 11 de diciembre pasado en Mérida, capital de Yucatán, donde inauguró el Museo Casa Manzanero.



Manzanero (Mérida, Yucatán, 1935) deja tras de sí un legado inolvidable en la historia de la música en español, un sinfín de discos vendidos e innumerables reconocimientos, como el Premio Grammy honorífico en 2014.



Conocedor de la tradición del bolero y de gran sensibilidad, el compositor conectó con la audiencia con temas que han sido versionados a lo largo de los años por artistas de la talla de Elvis Presley, con "It's impossible", una versión en inglés de "Somos novios", Dionne Warwick, Tony Bennett, Alejandro Fernández o Christina Aguilera.



Además de pianista, intérprete o productor, el Manzanero compositor nació en 1950 con "Nunca en el mundo" y cuenta con más de 400 canciones.



Publicó más de 30 trabajos discográficos, entre ellos "Somos novios" (1968), "Corazón Salvaje" (1977), "Nada personal" (1995) o "Duetos", que le valió el Grammy al Mejor álbum vocal pop para grupo o dúo en 2001.



Con 1,4 millones de contagios y 122.000 muertos, México es el cuarto país del mundo con mayor número total de decesos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.