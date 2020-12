Guaidó augura que Venezuela vivirá un "cierre de ciclo" del chavismo en 2021

El líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, auguró este domingo que Venezuela vivirá en 2021 un "cierre de ciclo" del chavismo gobernante, un pronóstico que prometió materializar desde enero de 2019, cuando se proclamó presidente interino, y que todavía no ha conseguido.



"El 2021 será un cierre de ciclo histórico de más de 20 años y se dará el inicio de una nueva Venezuela", dijo, en un vídeo que difundió a través de las redes sociales, en alusión a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.



Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por unos 50 países, reiteró su ofrecimiento a hacer todo lo que esté a su alcance "para lograr forzar una solución política", que saque del poder al presidente Nicolás Maduro, si bien este cuenta con el respaldo de todas las instituciones nacionales, excepto la Cámara.



"Sabemos, además, que hoy la dictadura (el Gobierno de Maduro) no saldrá voluntariamente del poder, a menos que se vea obligada a hacerlo y claro que necesitamos la fuerza, tanto de la Fuerza Armada como de la comunidad internacional", prosiguió el opositor, que deberá esperar a enero para saber si sigue contando con el respaldo de la Unión Europea y del nuevo Gobierno de EEUU.



LLAMA A LA CALLE



El jefe parlamentario se comprometió a "unificar la exigencia por nuestros derechos", en referencia a las numerosas protestas sociales que registra el país, en las que los ciudadanos reclaman por fallos en los servicios públicos, bajos salarios y otros problemas de la crisis.



"¿Qué van a hacer cuando el pueblo salga nuevamente a exigir estos primeros meses del año?", preguntó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), una institución que hasta ahora ha respaldado a Maduro como presidente, haciendo caso omiso a los llamamientos del opositor.



Guaidó convocó también a los venezolanos a respaldar el próximo 5 de enero a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que él preside y que extenderá sus funciones un año más, aun cuando la Constitución establece que su período termina ese día, fecha en la que tomarán posesión los diputados elegidos en las elecciones del pasado 6 de diciembre.



"A partir del 5 de enero, alcemos la voz en las calles de Venezuela y el mundo para luchar por la salvación de nuestro país (...) es en la calle donde ejercemos la mayoría, donde construimos esta opción para Venezuela", sostuvo.



Los líderes tradicionales de la oposición no acudieron a las elecciones legislativas al considerarlas fraudulentas, una contienda que igualmente se celebró en medio de cuestionamientos internacionales y de una alta abstención.



Los comicios terminaron con un resultado altamente favorable para el oficialismo que espera instalar el 5 de enero de 2021 la nueva AN con más del 90 % de los escaños controlados.



NUEVAS ELECCIONES



Guaidó agradeció y felicitó a quienes no participaron en el "fraude" de las votaciones y, en cambio, se sumaron a la consulta popular que él promovió para medir el rechazo a esos comicios y el apoyo a la idea de aplicar toda la fuerza posible para sacar a Maduro del poder, aunque su convocatoria contó con mucha menos participación de la que él auguraba, según sus pronósticos previos.



"Millones de venezolanos dijeron sí a la salida de la dictadura (...) hemos dado una nueva demostración de mayoría, que cuenta con la legitimidad y respaldo popular legal, nacional e internacional", prosiguió.



Se refirió también a la decisión aprobada este sábado por la AN de extender por un año sus funciones y el reconocimiento que le brindan como presidente interino de Venezuela "hasta lograr lo que hoy unifica a los venezolanos y el mundo que nos acompaña, elecciones realmente libres".



En ese sentido, el opositor aseguró que ya se han dado los "primeros pasos" y prevé avanzar con medidas como "una ofensiva diplomática para garantizar que la mayor cantidad de países desconozcan la farsa que pretende instalar el próximo 5 de enero la dictadura", es decir, que rechacen a la nueva AN de mayoría chavista.



"Asumo la tarea constante de reunir y realinear a la mayor cantidad de fuerzas democráticas nacionales e internacionales para que el pueblo recupere su soberanía y logremos la convocatoria de elecciones libres", insistió.



Guaidó añadió que una comisión especial reforzará el trabajo que ha venido haciendo desde 2019 en temas como la "justicia universal y responsabilidad de proteger", por lo que se comprometió a "articular y coordinar esfuerzos y actores necesarios para lograr que el mundo tome las medidas que hagan falta para contribuir en esta materia".