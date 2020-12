China detecta 6 contagios locales entre los 21 nuevos casos de coronavirus

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 21 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, 6 de los cuales se produjeron por contagio local en la provincia nororiental de Liaoning, escenario de un pequeño rebrote en las últimas dos semanas.



Sin embargo, no hubo nuevos contagios locales anunciados en Pekín, donde entre el viernes y el sábado se habían diagnosticado 7 casos.



Los 15 positivos restantes se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en Mongolia Interior (norte, 6), Zhejiang (este, 3), Shanghái (este, 2), Pekín (1), Tianjin (noreste, 1), Cantón (sureste, 1) y Sichuán (centro, 1).



La cifra total publicada hoy supone un mantenimiento de la tendencia de los últimos días, ya que eL sábado se detectaron 22 casos, por los 20 del viernes.



Además, con la suma de los 20 casos asintomáticos publicados hoy (16 de ellos, procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 267, de los que 219 son "importados".



A menos que manifiesten síntomas, China no cuenta en sus estadísticas como caso confirmado este tipo de infecciones.



Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo), se dio de alta a 16 pacientes tras superar con éxito la covid-19, mientras que uno entró en estado de gravedad.



De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 339, de los cuales 5 se encuentran graves.



La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 (dato inalterado desde mediados de mayo), entre los 86.976 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia y de los que 82.003 han logrado sanar.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 901.517 contactos cercanos con infectados, de los cuales 11.791 continúan en observación.



Mientras tanto, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, las autoridades anunciaron este domingo 70 nuevos contagios, con lo que el total de infectados de sitúa en 8.611 desde el inicio de la pandemia, de los que 137 fallecieron.