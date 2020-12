Se va, pero no del todo: el Reino Unido seguirá dentro de cuatro programas de la UE

El Reino Unido seguirá dentro de cuatro programas de la Unión Europea (UE), pese a que a partir del próximo 1 de enero pasará a ser completamente un país tercero.



Se trata de los programas de investigación e innovación Horizonte Europa, de investigación y capacitación de Euratom, del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) y del sistema de satélites Copérnico.



Además, el Reino Unido tendrá acceso al sistema de vigilancia y seguimiento por satélite (SST) de la UE.



Pese a que como país tercero el Reino Unido no tiene derecho a participar en ningún programa de la UE, sin embargo, cuando redunda en interés de la Unión, los países no pertenecientes pueden tener la posibilidad de participar en condiciones claramente definidas.



Esas condiciones se rigen por una contribución financiera justa y apropiada, disposiciones para una gestión financiera sólida, un trato justo de los participantes y mecanismos de consulta apropiados, según explicó la Comisión Europea en un comunicado.



La contribución del Reino Unido a los cuatro programas en los que seguirá participando será proporcional a su Producto Interior Bruto (PIB) y se debe ajustar a una duración mínima de siete años que corresponde con el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la UE.



Por contra, pese a haber pedido participar en un principio, finalmente Londres rehusó a seguir en el programa de intercambios de estudiantes Erasmus, del que se beneficiaron en el período 2014-2020 más de 197.000 participantes del Reino Unido, de los cuales 100.000 británicos que se desplazaron al extranjero.



Reino Unido pretendía tener una participación reducida en Erasmus, algo en lo que la UE no estaba de acuerdo.



También pretendía tener un acceso a nivel de servicio para acceder al Sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario (EGNOS), pero la UE se lo denegó porque el reglamento de este programa espacial solo prevé una participación plena y el Reino Unido no estaba interesado en esta opción.



Y por último, la Unión Europea y el Reino Unido se han comprometido conjuntamente a continuar la aplicación de PEACE+, el programa transfronterizo de la Unión Europea en Irlanda del Norte y en la región fronteriza de Irlanda (que comprende los condados de Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan y Sligo).



Al tratarse de un programa administrado en régimen de gestión compartida, no está comprendido en el Acuerdo de Comercio y Cooperación acordado entre el Reino Unido y los Veintisiete en Nochebuena y que entrará en vigor provisionalmente el 1 de enero.