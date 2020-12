El Juan Sebastián de Elcano llega a México al recrear el viaje de Magallanes

El buque escuela de la Armada española Juan Sebastián Elcano atracó este jueves en el occidental puerto mexicano de Manzanillo (estado de Colima), como parte de la travesía de conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en el siglo XVI.



La conmemoración se ajusta a las efemérides clave de la expedición Magallanes-Elcano, aunque en el caso de la visita a México no habrá actividades fuera de la nave, confirmó a Efe la teniente de corbeta de la Secretaría de Marina mexicana Estefanía Cañedo Ramírez.



"El buque no va a hacer ninguna actividad. Por protocolos de sanidad a causa de la covid-19 y por órdenes de España no tienen permitido hacer ninguna actividad fuera del barco", explicó Cañedo.



El buque estará en el puerto de Manzanillo, en el occidental estado de Colima, hasta el día 2 de enero, aunque "por motivos de seguridad y salud no va a haber contacto" con personal mexicano.



El Juan Sebastián Elcano es un buque que alberga oficiales en formación del XCIII crucero de instrucción dentro del programa académico-militar de la Armada española.



El buque escuela zarpó del puerto español de Cádiz el pasado 24 de agosto y durante los 11 meses que dura la vuelta al mundo tiene previsto hacer acto de presencia en los lugares más relevantes de la expedición española de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano que hace 500 años circunnavegó la Tierra por primera vez en la historia en lo que fue la mayor gesta de la historia de la navegación.



El buque español llegó a Manzanillo desde Guayaquil (Ecuador), donde el 6 de diciembre se incorporaron a la tripulación unos 60 guardiamarinas de la Armada española, de ellos nueve mujeres, en su primer crucero de instrucción fuera de España.



El traslado del personal, compuesto en su mayoría por guardiamarinas y algunos profesores académicos de su proceso de formación -civiles y militares-, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, para evitar que la covid-19 entrara en el barco.



Los guardamarinas deberán pasar un período de siete meses aislados en la embarcación hasta su regreso a España.



A bordo de la nave viajan 170 personas de la dotación habitual, a los que sumaron los 60 alumnos, y en total 230 personas de las que entre el 10 y 20 % son mujeres.



Durante la estancia en el puerto de Manzanillo, la prioridad será evitar contagios de la covid-19, por lo que se adoptarán estrictas medidas preventivas que básicamente suponen el confinamiento de la dotación a bordo. Únicamente se contempla la salida de la dotación si hubiera instalaciones deportivas o recreativas aisladas y con acceso restringido para su uso exclusivo, informaron fuentes españolas.



Al zarpar de Manzanillo el “Juan Sebastián de Elcano” tiene previsto navegar hacia poniente para cruzar el Océano Pacífico siguiendo la ruta del “Galeón de Manila” que fue la ruta marítima abierta por los españoles en el siglo XVI entre Acapulco y Manila para comerciar con Asia.



La expedición de conmemoración del quinto centenario de la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes tiene previsto concluir el 13 de julio de 2021 en Cádiz.