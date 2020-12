Alemania reduce a la mitad las muertes diarias por Covid en los últimos siete días

Las autoridades alemanas contabilizaron en las últimas 24 horas 25.533 nuevos contagios de covid-19, unos 8.200 menos que el máximo de 33.777 positivos diarios registrados el pasado viernes, mientras que la cifra de muertos ascendió a 412, alrededor de 400 menos que hace una semana.



No obstante, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, competente en la materia, ya advirtió ayer de que durante los festivos navideños el cuadro de la situación epidemiológica puede resultar incompleto, ya que hay que contar que en estos días se realizarán menos tests y se reducirá el flujo de datos.



Además, el máximo registrado hace una semana incluía unos 3.500 positivos de Baden-Württemberg que ese estado federado comunicó con retraso y que a pesar de haber tenido que entrar en el cómputo del día anterior no se añadieron a las cifras oficiales hasta el viernes.



En tanto, el récord diario de víctimas mortales -962- se contabilizó el miércoles de esta semana.



Según datos del RKI actualizados la pasada medianoche, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.612.648, con 29.182 muertos.



Alrededor de 1.206.200 personas constan como recuperadas y la cifra de casos activos se sitúa en unos 377.300, según estimaciones del RKI.



En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 188,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 184,8 el pasado viernes, y las nuevas infecciones sumaron en la última semana 157.022.



En el estado federado de Sajonia, en el este de Alemania, la incidencia acumulada en siete días asciende a 441,3 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, a más del doble que la media nacional, seguido de Turingia, con un valor de 320,6.



Mecklemburgo-Antepomerania (noreste) es con un valor de 87,1 el estado federado con la menor incidencia acumulada en siete días.



El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el jueves a 5.354 -111 más en un día-, de los cuales 2.832 -el 53 % y 23 más respecto al miércoles-, reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).



El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en el conjunto de Alemania en 0,97, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 97 personas.



El miércoles de la semana pasada entraron en vigor nuevas medidas más restrictivas, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero.



Las restricciones incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.



Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas -que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años-.



Desde ayer y hasta mañana, con motivo de las festividades navideñas, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares, aunque no se podrá aplicar en todos los estados federados.