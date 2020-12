Italia espera tener a toda su población vacunada en 2022

El consejero científico del ministro de Sanidad Walter Riccardi prevé que a finales de 2021 decenas de millones de residentes en Italia podrán estar vacunados, pero que habrá esperar a 2022 para que toda la población haya recibido la vacuna.



Riccardi explicó que a mediados del próximo año decenas de millones de habitantes habrán sido vacunados si todo va bien, en un encuentro con los periodistas de la prensa extranjera en Roma.



Este profesor, que se ha convertido en una de las voces más respetadas durante esta pandemia y no siempre en línea con las decisiones del Gobierno a pesar de ser uno de sus asesores, precisó que para que estén vacunados los 60 millones de habitantes en Italia se tendrá que esperar a 2022.



Sobre la llamada inmunidad de rebaño Riccardi argumentó que sólo ocurrirá si se consigue vacunar a una gran parte de la población, si no hay problemas con la distribución de las vacunas y según la duración de la protección que dé la vacuna. "Si se cumplen todas estas condiciones, entonces se podría conseguir", explicó.



Sobre ello, explicó que será muy importante la capacidad de producción de vacunas de las ya aprobadas Pfizner y Moderna para que puedan llegar a Italia y a las que se espera se pueda sumar la de Astrazeneca.



A pesar de que la vacuna tendría una protección de sólo algunos meses, para Ricciardi "es muy importante porque protege durante el periodo necesario, como las vacunas de la gripe" y añadió que, al igual que éstas, tendrá que ser repetida.



"Aunque no sea permanente es importante que nos pueda permitir la convivencia con el virus. Solo hemos erradicado un virus: la viruela, pero como con el resto hará que podamos convivir y será necesario volver a vacunarse cada temporada. Esto es lo que probablemente pasará", señaló.



Aunque el Gobierno italiano actualmente se inclina por no hacer obligatoria la vacunación, Ricciardi explicó que en futuro se podrá tomar la decisión de "que sea obligatoria para algunas categorías" o en el caso de que se tenga que llegar a la cobertura del 90 por ciento de la población para que sea efectiva también se estudiará la posibilidad de la obligación.



Una enferma de Roma será la primera que en Italia recibirá la vacuna contra el coronavirus el 27 de diciembre, fecha simbólica del inicio de la campaña de vacunación que comenzará oficialmente a mediados de enero.



La primera vacuna de la casa farmacéutica Pfizer será inoculada a una enfermera y después a una investigadora, dos médicos y un trabajador el Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas "Lazzaro Spallanzani" de Roma.



El 27 de diciembre se producirá la entrega en Italia de las primeras 9.750 dosis de vacuna. Las furgonetas de Pfizer saldrán de Bélgica el 24 de diciembre y el Ejército estará en la frontera para recibir las dosis que se llevarán a Roma al día siguiente.



Serán sobre todo el personal médico y de enfermería quienes reciban estas primeras dosis simbólicas y por el momento no se ha pensado a ninguna personalidad importante que dé ejemplo vacunándose en público.



También el día 27, por la tarde, se iniciará la campaña de vacunación en las demás regiones de Italia: 1620 dosis llegarán a Lombardía, 685 a Sicilia, 910 a Piamonte y el Lacio, donde se encuentra Roma, contará con 955 dosis.