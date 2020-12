Comienzan los actos de desobediencia civil en Armenia contra Pashinián

La oposición armenia comenzó este martes actos de desobediencia civil en el país para exigir la renuncia del primer ministro, Nikol Pashinián, al que acusa de "traidor" por firmar un acuerdo sobre Nagorno Karabaj con Azerbaiyán.



Según representantes de la oposición, las protestas serán indefinidas hasta conseguir su principal objetivo: la dimisión de Pashinián.



Varias columnas de personas salieron a las calles de Ereván, según imágenes en directo, y pasean por la ciudad bajo canciones patrióticas.



La policía vigila las manifestantes sin intervenir, de acuerdo a emisiones en directo desde la capital armenia.



Los manifestantes cortaron el tráfico en varias calles que llevan a la céntrica Plaza de la República para celebrar allí un mitin.



"Nuestra exigencia es una sola, la renuncia de la persona que se ha pegado al sillón de primer ministro", dijo uno de los representantes del partido Dashnaktsutiun, Gegam Manukián.



A su vez, el miembro del partido Patria Arsen Babaián manifestó a periodistas locales que la salida de Pashinián es solo cuestión de tiempo.



"Si no es durante las próximas horas, en unos días ya no ocupará el cargo de primer ministro", vaticinó.



A su vez el primer ministro publicó este martes un mensaje en Facebook en el que acusó a las élites armenias que estuvieron en el poder antes de la revolución de 2018 de intentar "cobrarse la revancha", aprovechando la actual crisis política.



"Y no son solo las élites políticas, sino todos los que tenían algún privilegio antes de 2018 y después lo perdieron", indicó el político, que llegó al poder ese año.



Según Pashinián, en la actualidad no hay enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, sino entre las viejas élites y el pueblo.



ENTRADA EN VIGOR DEL ALTO EL FUEGO



La oposición armenia lleva exigiendo la renuncia de Pashinián desde el pasado 10 de noviembre, cuando entró en vigor un alto el fuego en Nagorno Karabaj con la mediación de Rusia.



Conforme con el acuerdo firmado por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia, Ereván perdió el 70 % de los territorios en la región que ocupaba desde la guerra de los 1992-1994.



Según encuestas, la popularidad del primer ministro armenio, que se situaba en cerca del 85 % antes de la guerra, cayó más de mitad después de la firma del acuerdo sobre el Karabaj.



Al mismo tiempo, la mayoría de la población ha preferido hasta el momento a mantenerse al margen de las protestas que estallaron en el país después del fin de la guerra.