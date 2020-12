Alemania registra casi 20.000 nuevos contagios en 24 horas y 731 muertos

Alemania registró 19.528 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, unos 5.000 más que hace una semana, mientras que la cifra de víctimas mortales alcanzó los 731, lo que supone 231 más que el pasado martes.



Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.530.180, con 27.006 muertos, mientras que alrededor de 1.136.700 personas constan como recuperadas de la enfermedad.



El máximo de nuevas infecciones se alcanzó el viernes pasado, con 33.777 nuevos positivos -que incluían unos 3.500 casos del estado federado de Baden-Württemberg que no habían aparecido en el cómputo del día anterior-, mientras que el de víctimas mortales se registró el miércoles, con 952.



En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 197,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 173,7 hace una semana, y las nuevas infecciones sumaron en siete días 164.378.



El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el lunes a 5.167 -145 más en 24 horas-, de los cuales 2.690 -el 52 %, y 51 más respecto al día anterior- reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).



El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en el conjunto de Alemania en 0,98, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 98 personas.



El RKI alude en su informe diario a la nueva mutación del virus detectada en Reino Unido y señala que todavía no se ha esclarecido de manera concluyente cómo influye esta nueva variante en la evolución de los contagios.



Esta nueva mutación, agrega, todavía no ha sido detectada en Alemania.