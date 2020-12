Biden anuncia a su equipo para luchar contra el cambio climático

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, anunció este sábado a sus nominados para luchar contra el cambio climático, entre los que destaca la legisladora Deb Haaland, quien de ser confirmada por el Senado se convertiría en la primera nativa americana al frente del Departamento de Interior.



"Hoy tengo el placer de anunciar el equipo que liderará los ambiciosos planes de esta Administración contra la que es la amenaza existencial de nuestra época, el cambio climático", dijo Biden en un acto en Wilmington (Delaware), donde reside.



Biden elogió a sus elegidos y aseguró que, como el resto miembros de su Gobierno, son "brillantes, están cualificados, tienen experiencia y rompen barreras".





Después de Biden, le llegó el turno a Haaland, quien visiblemente emocionada recordó los intentos del Gobierno de Estados Unidos en el siglo XIX para "civilizar" o exterminar a los nativos americanos."Yo soy un testimonio vivo del fracaso de esa horrible ideología. Me alzo sobre los hombros de mis ancestros y todos aquellos que se sacrificaron para que yo pudiera estar aquí", manifestó Haaland, originaria del estado de Nuevo México y miembro de la tribu Pueblo of Laguna.Su elección supone un punto de inflexión en los 171 años de historia del Departamento del Interior, encargado de administrar los recursos naturales del país, incluidos los territorios tribales, y que ha tenido una relación complicada con las 574 tribus reconocidas a nivel federal en EE.UU.Haaland prometió que convertirá ese departamento en una institución que mitigue la crisis climática, tras años en los que ha sido el principal promotor de los combustibles fósiles.PRIMER AFROAMERICANO PARA LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTALAsimismo, Biden anunció que ha elegido como director de la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) al afroamericano Michael Regan, quien actualmente es el máximo responsable de calidad ambiental en Carolina del Norte y previamente trabajó en la EPA durante las Administraciones de Bill Clinton (1993-2001) y de George W. Bush (2001-2009)."Vamos a actuar con urgencia en cambio climático, protegiendo nuestro agua e implementando un marco de justicia medioambiental", prometió hoy Regan, quien en tono conciliador tendió una mano a la industria de los combustibles fósiles para encontrar "puntos en común" y trabajar por un futuro mejor.De ser confirmado por la Cámara Alta, será el primer afroamericano en liderar ese organismo.Al frente de la EPA, Regan tendrá la misión de diseñar unas reglas para reducir las emisiones de dióxido de carbono causadas por el transporte y por la explotación de gas y petróleo.UNA DEFENSORA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA LA CARTERA DE ENERGÍAPor otro lado, Biden anunció el nombramiento de la que fuera gobernadora de Michigan entre 2003 y 2011, Jennifer Granholm, para liderar la cartera de Energía.Granholm es una defensora del vehículo eléctrico y del desarrollo de tecnologías energéticas alternativas, por lo que su nombramiento se interpreta como un espaldarazo de Biden al combate a la crisis climática.Sin embargo, el Departamento de Energía está encargado del mantenimiento del programa de armas nucleares, algo en lo que Granholm no tiene experiencia y que consume aproximadamente el 75 % de su presupuesto, unos 27.000 millones de dólares.Además, Biden ha elegido a Gina McCarthy, administradora de la EPA entre 2013 y 2017 bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), para el puesto de asesor principal en cambio climático, un puesto que el líder demócrata ha creado para dar prioridad a ese asunto.El "número dos" de McCarthy será Ali Zaidi, de origen Pakistaní y que jugó un papel fundamental en las negociaciones del Acuerdo climático de París.Por último, el equipo de Biden también estará integrado por Brenda Mallory, que de ser confirmada por el Senado se convertiría en la primera afroamericana en dirigir el consejo de calidad medioambiental de la Casa Blanca.