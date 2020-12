Niegan el pago de un rescate para liberar a más de 300 estudiantes en Nigeria

Las autoridades de Nigeria han negado el pago de un rescate para lograr la liberación anoche de 344 estudiantes secuestrados hace una semana en el ataque a una escuela de educación secundaria cometido en el noroeste del país.



Los alumnos desaparecieron tras el ataque perpetrado contra la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno, un colegio masculino situado en la ciudad de Kankara, en el estado de Katsina, que se atribuyó el grupo yihadista nigeriano Boko Haram.



"No pagamos rescate a los secuestradores, fue puramente negociación", aseguró el gobernador de Katsina, Aminu Masari, al servicio de hausa (idioma hablado en el norte de Nigeria) de la emisora pública alemana Deutsche Welle (DW), según publican hoy medios locales.





Masari también negó que los secuestradores sean miembros de Boko Haram, a pesar de que el grupo se ha responsabilizado del secuestro."Son bandidos que secuestraron a los escolares, no Boko Haram", subrayó el gobernador."Lo que haremos a continuación es transportarlos (a los estudiantes) a Katsina, pedirles a nuestros médicos que los examinen y luego darles ropa nueva para que se pongan y reunirlos con sus padres", dijo Masari a última hora del jueves.En declaraciones a los medios locales, el gobernador señaló que los niños se encontraban en un bosque en Tsafe, en el vecino estado de Zamfara, desde que fueron secuestrados por hombres armados.Sin embargo, no está claro si todos los escolares secuestrados han sido liberados, dado que el número de niños capturados durante el ataque a la escuela ha ido variando desde el suceso sin que haya una cifra oficial exacta.El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, dio "la bienvenida a la liberación de los estudiantes secuestrados" en su cuenta de Twitter."Este es un gran alivio para todo el país y la comunidad internacional. Todo el país agradece al gobernador Masari, las agencias de inteligencia, el Ejército y la Policía", añadió Buhari.La liberación se anunció horas después de que Boko Haram publicara un vídeo que supuestamente muestra a varios de los más de 300 estudiantes secuestrados. Uno de ellos, visiblemente angustiado, habla de 520 alumnos cautivos.Aunque las autoridades afirmaron haber establecido negociaciones con los secuestradores, el grupo insistió en que ni hicieron demandas ni fijaron condiciones para liberar a los alumnos.Se esperaba que los yihadistas exigieran el pago de un rescate y la liberación de algunos de sus miembros bajo custodia de las fuerzas de seguridad, según expertos, pero no ha trascendido qué ha ocurrido finalmente.En un principio, las autoridades atribuyeron el suceso a bandidos armados, que suelen atacar en Katsina y otros estado del noroeste.En las redes sociales de Nigeria se popularizó la etiqueta #BringBackOurBoys ("Traed de vuelta a nuestros chicos"), en una clara alusión a la campaña internacional "Traed de vuelta a nuestras chicas" empleada tras el secuestro en 2014 de 276 menores de un internado en Chibok -noreste de Nigeria- a manos de Boko Haram.A día de hoy, se desconoce todavía el paradero de al menos 112 de las chicas.