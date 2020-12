El Parlamento británico reabrirá en Navidades si hay acuerdo del Brexit

El Parlamento del Reino Unido prevé iniciar mañana jueves el receso navideño, pero reabrirá ambas cámaras legislativas si se llega a un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea (UE), informó este miércoles el Gobierno británico.



Esa reapertura "podría ser a partir de la semana próxima", afirmó a los medios un portavoz de Downing Street, despacho oficial del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson.



Indicó que mañana habrá concluido la tramitación de las leyes que deben estar listas antes de que termine el periodo de transición del Brexit, el 31 de diciembre, por lo que el Parlamento será clausurado al no haber por ahora otros "asuntos significativos" que abordar -un plan sujeto a la previsible aprobación por parte de los diputados-.





Aunque el Gobierno admite que queda "poco tiempo" para tratar de sellar un acuerdo con la UE, indicó que las negociaciones "van a continuar durante los próximos días" y que los legisladores británicos actuarían con celeridad si se alcanza un pacto."El Parlamento ha demostrado desde hace tiempo que se puede mover a buen ritmo y el país no esperaría otra cosa. El proceso de reapertura irá a la par con el proceso para finalizar la legislación necesaria con un acuerdo, si se logra uno, y no se perderá el tiempo", avanzó el Ejecutivo.El portavoz oficial de Johnson detalló que se han producido "ciertos progresos en algunas áreas" del diálogo, pero aseguró que una ruptura no consensuada "continúa siendo el resultado más probable" de este proceso.Al ser preguntado por las posibilidades de cerrar un pacto, durante una rueda de prensa dedicada a la pandemia de coronavirus, Johnson sostuvo que el resultado del diálogo depende "en gran medida" de "nuestros amigos" europeos."Ellos conocen cuáles son los parámetros. Nosotros solo tenemos que asegurarnos de que controlamos nuestras leyes y nuestras propias aguas", agregó.La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró por su parte hoy que "existe un camino" hacia un acuerdo, tras informar de que se han hecho progresos en cuanto a los mecanismos para garantizar una competencia justa tras el Brexit.