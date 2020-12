La llegada de las vacunas para Navidad no salvará las fiestas

La Comisión Europea (CE) anunció hoy que está dispuesta a emitir una autorización de las vacunas contra la covid-19 sólo "dos días" después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) le dé su visto bueno, pero este "regalo de Navidad" no evitará que las fiestas este año sean con mascarilla y distancia social.



Uno de los vicepresidentes de la CE, el responsable de Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, fue quien anunció ante el Parlamento Europeo que "la CE está dispuesta a autorizar la comercialización de la vacuna con un procedimiento supersónico. Podríamos cumplir en dos días el proceso de autorización que normalmente lleva dos meses".



La EMA adelantó hoy al 21 de diciembre la reunión de su Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) para evaluar la vacuna de Pfizer y BioNTech, prevista en un principio para el día 29. Por tanto, "si todo va bien", recalcó Schinas, la Comisión podría autorizar su comercialización el día 23.





CONVENCER A LA POBLACIÓNSchinas insistió, no obstante, en que la UE "no ha acudido a atajos en materia de seguridad. Europa solo autorizará vacunas para nuestra ciudadanía bajo la única y exclusiva condición de que sean seguras".Añadió que "generar confianza resulta clave para garantizar una alta tasa de vacunación" dado que serán, en principio, voluntarias."Ninguna vacunación, ni siquiera en las residencias, se hará sin el consentimiento informado de las personas concernidas", dijo hoy el primer ministro francés, Jean Castex.La canciller alemana, Angela Merkel, dijo ante el Bundestag que "si el 40, el 50 o el 60 % de la población no quiere vacunarse, deberemos llevar la mascarilla mucho tiempo, porque no alcanzaremos la inmunidad de grupo".Esta mañana, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, propuso que los 27 países de la Unión Europea (UE) inicien el mismo día la campaña de vacunación contra la covid-19 con el argumento de que "para llegar al final de la pandemia necesitaremos vacunar hasta el 70 % de la población. Esta es una tarea enorme. Así que comencemos lo antes posible con la vacunación, juntos".REUNIONES FAMILIARES CON MASCARILLALa Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado hoy las pautas de cómo deben ser las Navidades de la Pandemia en Europa: con mascarilla, distancia entre las personas y frío -pues recomienda las reuniones en exteriores o en espacios bien ventilados-, todo ello para que no empeore una situación que ya es grave y evitar una tercera ola de contagios antes de que llegue la vacuna."A pesar de un progreso leve, la transmisión de la covid-19 en la región europea sigue siendo amplia e intensa. Hay un gran riesgo de una nueva oleada en las primeras semanas y meses de 2021, y necesitamos trabajar todos juntos si queremos tener éxito en prevenirlo", advirtió hoy la Oficina regional para Europa de la OMS.Por ello recomienda: "Las reuniones deberían ser en espacios exteriores, si es posible, y los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación".Las fiestas de Navidad entrañan un riesgo particular porque ponen en contacto a personas de distintas edades y que pueden no haber adoptados las mismas medidas de prevención, insiste la Institución.ALEMANIA CONFINADALos países donde la epidemia está siendo más virulenta ya están tomado medidas estrictas. Es el caso de Alemania que desde hoy se encuentra de nuevo en situación de "confinamiento duro", con comercios no esenciales y colegios cerrados.El país europeo que durante la primera ola apareció como modélico en su respuesta sanitaria y económica al coronavirus, se muestra desde hace semanas incapaz de aplanar la curva de contagios pese a las crecientes restricciones, en parte por las dificultades del Gobierno central y los regionales para consensuar medidas.En las últimas 24 horas, Alemania ha registrado casi un millar de muertes, 952 concretamente y 27.728 nuevos casos según el Instituto Robert Koch, que sitúa las cifras absolutas en 1.379.238 contagiados y 23.427 fallecidos. El viernes pasado, se marcó un récord de contagios, 29.875.Desde este miércoles -y como mínimo hasta el 10 de enero- todos los comercios en Alemania, salvo alimentación y farmacias, se suman al ocio, la cultura, el deporte y la restauración, que suspendieron su actividad en noviembre. Colegios y guarderías, que el Gobierno alemán se puso a principio de curso como prioridad mantener abiertos, también se han visto forzados a suspender las clases presenciales.RECORD DE MUERTES EN CROACIAEn Croacia también se registran record de fallecidos, 92 en las últimas veinticuatro horas, su máximo diario desde el inicio de la pandemia, y 3.327 nuevos positivos, informó hoy el Gobierno croata.El número de nuevos casos muestra una tendencia a la baja con respecto a la pasada semana, cuando superaba los 4.000 en un día.Croacia, de 4,5 millones de habitantes, tiene 22.402 casos activos y 2.907 pacientes hospitalizados, de ellos 294 con respiradores.DINAMARCA PARA DURANTE LAS FIESTASEn Dinamarca, la primera ministra, Mette Frederiksen, advirtió hoy que "la situación es muy grave, existe transmisión comunitaria en todo el país y la sanidad está bajo presión".Por ello, su Gobierno anunció el cierre de centros comerciales y tiendas no esenciales en navidades, lo que unido al parón parcial de la vida pública vigente supondrá en la práctica una paralización de la actividad económica. A partir de Navidad y hasta el 3 de enero solo supermercados y farmacias estarán abiertos.Frederiksen descartó, sin embargo, una reducción mayor del límite de diez personas para las reuniones o medidas de confinamiento de la población, que ningún país nórdico ha aplicado por el momento.Dinamarca registró en las últimas 24 horas 3.692 nuevos casos de coronavirus, un récord diario para uno de los países que más test hace en proporción (casi 700.000 la última semana para una población de 5,7 millones).La cifra de ingresos hospitalarios se situó en 493, la mayor desde el 1 de abril y se registraron 14 muertos, para un total de 975, algo que no ocurría desde principios de mayo.ESPAÑA PODRÍA ENDURECER SU PLAN DE NAVIDADEl Gobierno español adelantó hoy la posibilidad de endurecer el plan previsto para Navidad, principalmente en aquellas regiones en las que la incidencia del virus va en aumento.En rueda de prensa, el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, hizo hincapié en una subida en el número de contagios que se produce antes de las fiestas navideñas y por eso "hay que tomar medidas en todas las comunidades donde se ha incrementado la incidencia".Illa explicó que ante esta situación, "se mantiene el plan de Navidad, que se resume en una línea: 'En Navidad nos quedamos en casa", pero remarcó que el Gobierno español autoriza a las regiones que consideren oportuno por razón de su situación epidemiológica a reducir la cifra de comensales y anticipar el toque de queda.En los días festivos, los españoles podrán moverse de su región para visitar a familiares o allegados, a pesar de que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero el país estará cerrado perimetralmente para evitar desplazamientos de otro tipo y con ellos la propagación de los contagios.ITALIA ESTUDIA ENDURECER RESTRICCIONESEn Italia el Gobierno estudia ya medidas más restrictivas para las fechas más importantes de la Navidad, aunque el primer ministro, Giuseppe Conte, ha descartado un confinamiento total como el alemán.Italia registró 17.572 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, el mayor aumento de la semana pero gracias a un mayor número de pruebas, y confirmó 680 fallecimientos, según el boletín de hoy del Ministerio de Sanidad.Este último aumento de las infecciones eleva a 1.888.144 el balance de personas que se han contagiado en el país desde que se desatara la pandemia, a mediados del pasado mes de febrero.FRANCIA MANTIENE LA ALERTAEl Gobierno francés anunció hoy que iniciará la vacunación contra el coronavirus "en la última semana de diciembre", si se cumplen "todas las condiciones".Pero el primer ministro, Jean Castex, que hizo el anuncio ante la Asamblea Nacional, advirtió: "la llegada de la vacuna marcará una inflexión en la lucha contra la covid", pero "el inicio de la campaña de vacunación no será el fin de la epidemia" y por eso "seguirá siendo indispensable" continuar con las políticas de contención y con las restricciones.Francia pasó ayer de una situación de confinamiento nacional a un toque de queda nocturno entre las 20.00 y las 06.00 horas, que se mantendrá hasta el 20 de enero a excepción del 24 de diciembre, Nochebuena, para permitir los encuentros familiares en grupos limitados a seis adultos. El 31 de diciembre, en cambio, se mantendrá el toque de queda nocturno.PORTUGAL: FLEXIBILIDAD EN NAVIDAD, PERO RIGOR EN NOCHEVIEJAPortugal también ha optado por aliviar las restricciones durante la Navidad para que las familias puedan reunirse, pero cerrará la movilidad entre municipios en fin de año.Portugal se encuentra en estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del país, hasta el 23 de diciembre, y desde que comenzó la pandemia ha registrado 5.733 fallecidos y 253.576 infectados.El Gobierno de Portugal contempla una posible anticipación del inicio de la vacunación contra la covid-19 para la última semana de 2020, si a su vez llega antes la aprobación de las vacunas del coronavirus por parte de las autoridades europeas. En un principio, el Gobierno luso preveía el inicio de la vacunación para la primera semana del año próximo.LA CAPITAL EUROPEA NO RELAJARÁ EL TOQUE DE QUEDALa región de Bruselas, la ciudad que alberga las instituciones comunitarias, ha anunciado este miércoles que no flexibilizará las medidas contra el coronavirus en Nochebuena y Nochevieja y mantendrá el toque de queda a las 22.00 hora local, al contrario que Valonia (sur), que lo ampliará excepcionalmente, y de Flandes (norte), donde arranca a medianoche.El Gobierno central y los regionales decidirán conjuntamente este viernes qué medidas se aplicarán en todo el país en las próximas fechas.La Navidad pilla a Bélgica con el pie cambiado, pues mientras que el Gobierno belga relajó algunas medidas el 1 de diciembre, como la reapertura de comercios no esenciales o el desconfinamiento de los museos, países vecinos como Alemania y Países Bajos están endurecido estos días sus restricciones, imponiendo el cierre de tiendas y colegios.Tampoco Luxemburgo, otro país fronterizo con Bélgica, excluye la vuelta a un confinamiento estricto, según ha anunciado el Gobierno del Gran Ducado.REINO UNIDO PERMITIRÁ LOS DESPLAZAMIENTOSEl primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este miércoles que mantendrá su plan para suavizar las restricciones contra la pandemia en Navidades, a pesar del incremento de los contagios, y apeló a la "responsabilidad personal" de los ciudadanos para minimizar los riesgos.El Ejecutivo británico ha pactado con los tres gobiernos autónomos del Reino Unido --Escocia, Gales e Irlanda del Norte-- mantener invariables las restricciones legales previstas para el periodo entre el 23 y el 27 de diciembre.Durante esos días, estará permitido desplazarse por todo el país para reunirse con una "burbuja navideña" de personas que puede incluir a individuos de hasta tres domicilios distintos.La decisión de continuar con la relajación de las restricciones se ha producido a pesar de que la revista científica British Medical Journal (BMJ) alertó el martes en su editorial de que suavizar las medidas contra la pandemia puede "costar muchas vidas".Según las últimas cifras oficiales, en el conjunto del Reino Unido se registraron 137.876 infecciones de covid-19 en los últimos siete días, un incremento del 28,7 % respecto a los siete días anteriores.