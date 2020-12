A la espera de la vacuna, Europa endurece las restricciones

La Unión Europea se prepara para dar luz verde a la vacuna de Pfizer/BioNtech el próximo lunes, mientras la mayoría de los países del continente endurecen los confinamientos y restricciones sociales ante el temor a que los actos sociales en Navidad favorezcan un incremento de los contagios.



La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, quiere que los 27 países de la Unión Europea (UE) inicien el mismo día la campaña de vacunación contra la covid-19, que podría ser antes de final de año si las autoridades sanitarias aprueban el 21 de diciembre el prototipo Pfizer-BionTech.



"Para llegar al final de la pandemia necesitaremos vacunar hasta el 70 % de la población. Esta es una tarea enorme. Así que comencemos lo antes posible con la vacunación, juntos, como Veintisiete, comenzando el mismo día", dijo Von der Leyen este miércoles en un discurso en la Eurocámara.





OMS Y LAS MASCARILLASLa Oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles el uso de mascarillas en las citas familiares navideñas y advirtió del riesgo de una tercera ola en los primeros meses de 2021. "Las reuniones deberían ser en espacios exteriores, si es posible, y los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir el riesgo de exposición son claves", informó la OMS en un comunicado.La OMS-Europa destacó que las reuniones en espacios interiores pueden ser especialmente peligrosas porque se juntan grupos de personas de diferentes hogares y edades que pueden no haber adoptado las mismas medidas de prevención."A pesar de un progreso leve, la transmisión de la covid-19 en la región europea sigue siendo amplia e intensa. Hay un gran riesgo de una nueva oleada en las primeras semanas y meses de 2021, y necesitamos trabajar todos juntos si queremos tener éxito en prevenirlo", advierte la OMS.ALEMANIAAlemania registró un nuevo máximo de víctimas mortales por o con covid-19 en toda la pandemia, con 952 casos fatales en las últimas 24 horas, 354 más que la anterior marca diaria, el pasado viernes, y cuando entran en vigor nuevas restricciones en todo el país.Las autoridades sanitarias contabilizaron 27.728 nuevos contagios con coronavirus en un día, lo que supone alrededor de 2.000 casos menos que el máximo de 29.875 registrado también el pasado viernes. El número de positivos desde que se conoció el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.379.238, con 23.427 muertos.Este miércoles entran en vigor las nuevas medidas más restrictivas acordadas el domingo entre el Gobierno alemán y los 16 estados federados y que se prolongarán hasta el 10 de enero. Las medidas incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas, que se suman así al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía. Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas --que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años-- y por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares.RUSIARusia registró en la última jornada 26.509 nuevos casos de coronavirus, lo que supone el menor incremento en una semana, informó hoy el centro operativo de lucha contra el coronavirus. El total de infectados en Rusia con el coronavirus llegó este miércoles a 2.734.454 personas.A su vez, en las últimas 24 horas han fallecido 596 personas en Rusia. De esta manera, el número total de fallecimientos por covid-19 asciende a 48.564.La campaña de vacunación comenzó en la capital el pasado día 5, si bien inicialmente solo pueden inocularse los grupos de riesgo: personal sanitario, profesores y trabajadores sociales, así como empleados de oficinas municipales de atención al público y de los sectores de la cultura, el comercio y los servicios.REPÚBLICA CHECALa República Checa comenzó este miércoles a hacer test rápidos de antígenos a su población para detectar y aislar infecciones con el SARS-CoV-2 asintomáticas, en medio del repunte de contagios registrado en las últimas cuatro semanas. Las pruebas son gratuitas y voluntarias.En las últimas 24 horas la República Checa registró 7.889 nuevos contagios por coronavirus, un 35 % más que hace una semana, y 2.713 casos más que la víspera.UCRANIAUcrania prevé iniciar la campaña de vacunación contra la covid-19 en febrero próximo, cuando recibirá las primeras dosis del preparado de algunas de las grandes farmacéuticas con las que Kiev negocia actualmente un contrato de compra, informó hoy el ministro de Sanidad, Maxim Stepánov.El titular de Sanidad indicó en una rueda de prensa que Kiev "trabaja duro con los fabricantes de los que compraremos vacunas. Son todos productores que están actualmente en la fase de certificación de sus vacunas y han superado todos los ensayos clínicos", de acuerdo con la agencia Ukrinform.Ucrania registró hoy 10.622 nuevos casos de coronavirus y 264 muertes por la enfermedad. Desde el inicio de la pandemia el país ha notificado 919.704 casos confirmados y 15.744 fallecimientos. Para frenar la curva, Kiev ha impuesto el cierre de sectores económicos no esenciales entre el 8 y 24 de enero próximos.PORTUGALEl Gobierno de Portugal contempla una posible anticipación del inicio de la vacunación contra la covid-19 para la última semana de 2020, si a su vez llega antes la aprobación de las vacunas del coronavirus por parte de las autoridades europeas. En un principio, el Gobierno luso preveía el inicio de la vacunación para la primera semana del año próximo y el primer ministro ha asegurado que los días 4 y 5 de enero podrían ser buenas fechas para el comienzo, aunque todavía no se ha presentado de forma oficial el calendario.Las personas de las residencias de mayores, los profesionales sanitarios y los enfermos de riesgo serán los primeros en recibir la vacuna. Hasta febrero de 2021 prevén vacunar a casi un millón de personas, de los algo más de 10 millones de habitantes lusos.Portugal se encuentra en estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del país, hasta el 23 de diciembre, y desde que comenzó la pandemia ha registrado 5.733 fallecidos y 253.576 infectados. En las fiestas, Portugal aliviará las restricciones durante la Navidad para que las familias puedan reunirse, pero cerrará la movilidad entre municipios en fin de año.