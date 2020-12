Un nuevo fondo europeo daría a España 10.269 millones de euros

El Parlamento Europeo (PE) aprobó este miércoles destinar 47.500 millones de euros de fondos estructurales a medidas que mitiguen los efectos inmediatos de la pandemia en las regiones de la Unión Europea (UE) más afectadas, de los que España espera recibir al menos 10.269 millones.



Con 654 votos a favor. 23 en contra y 17 abstenciones, la Eurocámara dio luz verde al paquete bautizado como REACT-EU, dinero que se desembolsará a lo largo de los próximos dos años para apoyar a la economía, la sanidad y a los sectores más golpeados por la crisis de la covid-19, como son el turismo o la cultura.



Del monto total, 37.500 millones serán asignados para 2021 y 10.000 millones, para 2022.





España obtendría 10.269 millones en el año entrante y una cuantía aún por determinar en 2022.Será el segundo país del bloque comunitario más beneficiado de este recurso, por detrás de Italia, que percibirá 10.693 millones de euros, y por delante de Francia, que se hará con 2.926 millones.Las operaciones cubiertas por REACT-UE podrán optar a financiación a partir del 1 de febrero de 2020 con carácter retroactivo. Los recursos podrán gastarse hasta el cierre de 2023.Este recurso adicional se enmarca dentro del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, pactado en julio por los líderes europeos y recientemente aprobado después de que Polonia y Hungría se avinieran a levantar su veto.“Espero que los procedimientos restantes para el plan de recuperación vayan muy rápido para que el dinero llegue a los ciudadanos, a las regiones que más sufren”, apremió en el debate del Pleno la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.La eurodiputada popular, Isabel Benjumea, incidió en la sesión del Parlamento que “no hay prisa por gastar el dinero” porque la crisis sanitaria aún no ha terminado e instó a los países a “gastarlo bien”.En su opinión, los “protagonistas de la recuperación” deben ser los autónomos y los emprendedores y no el Estado, por lo que las subvenciones y prestamos que este plan facilita a pequeñas y medianas empresas es una “buena” hoja de ruta para la vuelta a la normalidad.MÁS FLEXIBILIDAD Y MENOS RESTRICCIONESEl club de los Veintisiete ofrecerá a sus Estados miembros una flexibilidad “sin precedentes” y sin imponer las restricciones habituales, tal y como señaló la parlamentaria de Ciudadanos Susana Solís, para afrontar las consecuencias socioeconómicas fruto de la crisis sanitaria.Un instrumento que es acogido como un “soplo de oxígeno” para los países que más han sufrido la pandemia, como es el caso de España, subrayó la política española.Por su parte, la socialista Cristina Maestre celebró la capacidad de las instituciones europeas en “solidificar acuerdos cuando más lo necesitan los ciudadanos” y señaló que uno de los cometidos de este fondo es reforzar el “derecho a la salud”.Los recursos de REACT-UE se canalizarán a través de los fondos estructurales de la UE y los países podrán destinar parte del dinero al Fondo Social Europeo, al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, a la Iniciativa de Empleo Juvenil o a programas transfronterizos (Interreg).El paquete complementa otras dos iniciativas de inversión frente al coronavirus llevadas a cabo a través de la política de cohesión, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII) y la Iniciativa de Respuesta al Coronavirus Plus (CRII+).El pasado 18 de noviembre, el Consejo y el PE pactaron esta prestación de asistencia para paliar los efectos de la crisis y allanar el camino hacia una recuperación ecológica y digital de la UE.