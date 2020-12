Israel supera los 2.500 nuevos contagios y se encamina a nuevas restricciones

Israel superó hoy la cifra de 2.500 nuevos contagios diarios establecida por el Gobierno como límite para la implementación de nuevas restricciones, que podían incluir un nuevo confinamiento, el tercero desde el comienzo de la pandemia.



Fueron 2.862 los casos detectados ayer, sobre un total de más de 83.000 pruebas, lo que eleva el índice de positivos a 3.5%.



Esta cifra supera en casi 600 a la del día anterior, un aumento significativo que se explica en parte por la diferencia en la cantidad de pruebas realizadas (unas 10.000 más ayer).





El interrogante ahora ya no es si habrá o no nuevas restricciones sino cuándo y cuáles."Restricciones reforzadas", fue el ambiguo término que utilizó la semana pasada el primer ministro, Benjamín Netanyahu, al referirse a las medidas que se aplicarían tras superar los 2.500 casos diarios.La radio pública Kan, sin embargo, advirtió hoy de que Sanidad está considerando aplicar un confinamiento de al menos cinco semanas a partir del próximo miércoles.Durante este período, permanecerían cerrados los comercios no esenciales y solo funcionarían las escuelas en las ciudades catalogadas como zonas verdes o amarillas en base a sus índices de contagios, entre otras restricciones.Esta vez, no obstante, el confinamiento coincidiría con el comienzo del proceso de vacunación, por lo que se espera que hacia el final de ese período de cinco semanas los israelíes portadores del "pasaporte verde" que recibirán al ser vacunados puedan saltarse las restricciones.Si bien aún no se ha confirmado la fecha en la que dará inicio el proceso de inoculación, todo indica que sería durante la próxima semana, comenzando por el personal médico y días más tarde el resto de la población.Israel ya ha recibido más de 300.000 dosis de la vacuna de Pfizer, espera recibir cerca de cuatro millones más hasta finales de mes y tiene acuerdos con otros fabricantes, incluyendo la biotecnológica estadounidense Moderna y la farmacéutica británica AstraZeneca, entre otras.El país, con unos nueve millones de habitantes, ha registrado hasta el momento más de 362.000 casos de coronavirus, de los cuales casi 20.000 se encuentran activos y 381 en estado grave. Por otra parte, la cifra de muertos por la pandemia superó esta semana los 3.000.