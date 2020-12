Alemania registra cifra récord con casi mil muertos por covid-19 en 24 horas

Alemania registró un nuevo máximo de víctimas mortales por o con covid-19 en toda la pandemia, con 952 casos fatales en las últimas 24 horas, 354 más que la anterior marca diaria, el pasado viernes, y cuando entran en vigor nuevas restricciones en todo el país.



Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, las autoridades sanitarias contabilizaron 27.728 nuevos contagios con coronavirus en un día, lo que supone alrededor de 2.000 casos menos que el máximo de 29.875 registrado también el pasado viernes.



El número de positivos desde que se conoció el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.379.238, con 23.427 muertos.





El martes se habían contabilizado 500 muertos, la tercera cifra más elevada de toda la pandemia, mientras que hace una semana se registraba el nuevo máximo de entonces, con 590 víctimas mortales.En tanto, el número de nuevos contagios ascendía ayer a 14.432 -13.296 menos que hoy-, mientras que las nuevas infecciones en las últimas 24 horas superan en casi 7.000 a las de hace una semana.Este miércoles entran en vigor las nuevas medidas más restrictivas acordadas el domingo entre el Gobierno alemán y los 16 estados federados y que se prolongarán de momento hasta el próximo 10 de enero.Las medidas incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas, que se suman así al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas -que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años- y por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares.En su informe diario el RKI precisa que los datos comunicados el martes por el propio organismo no incluían números del estado federado de Sajonia, lo que podría explicar en parte la elevada cifra de muertos registrada en las últimas 24 horas y puede afectar a otros índices como la incidencia acumulada en siete días.Aún así, incluso sin los casos de este "Land" -con 153 muertos y 5.603 nuevas infecciones en las últimas 24 horas- se habría alcanzado hoy un nuevo máximo de víctimas mortales, según cálculos del diario "Bild".En tanto, alrededor de 1.025.000 personas se han recuperado de la enfermedad mientras que el número de casos activos se sitúa en 330.800, según estimaciones del RKI.En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 179,8 casos por cada 100.000 habitantes y las nuevas infecciones ascendieron en la última semana a 149.552.El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el martes a 4.735 -65 más en 24 horas-, de los cuales 2.679 -el 57 %, y 11 más respecto al día anterior- reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en el conjunto de Alemania en 0,98, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 98 personas.No obstante, el RKI señala que este valor es sólo provisional ante la citada ausencia de datos procedentes del estado federado de Sajonia.