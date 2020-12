El presidente alemán: los esfuerzos contra la Covid "no han sido suficientes"

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, reconoció este lunes que las restricciones de la vida pública y la actividad económica del último mes y medio "no han sido suficientes" para contener la pandemia.



En una llamamiento a la nación, Steinmeier instó a la sociedad a actuar "en consecuencia" para contener la propagación del coronavirus un día después de que el Gobierno central y los 16 estado federados acordasen un "confinamiento duro" a partir de este miércoles.



"Nuestros esfuerzos hasta ahora no han sido suficientes. Tenemos que actuar en consecuencia. Esto vale para la clase política en todos los niveles administrativos, pero también a nivel personal. Todas y todos deben preguntarse qué más puedo hacer para protegerme y proteger a los demás, especialmente a los más vulnerables", aseguró.





El presidente alemán, que tiene un cargo eminentemente protocolario pero con un elevado perfil moral, aseguró que la situación es "amargamente seria" y que ni Navidad ni Año Nuevo van a poder celebrarse "como pensábamos" debido a unas restricciones inéditas en la historia del país."Depende de nosotros y sabemos qué hay que hacer", dijo Steinmeier, que llamó la "responsabilidad" individual para reducir el número de contagios y mantenerlo a niveles que el sistema sanitario pueda soportar."Sólo lo conseguiremos si limitamos los contactos (interpersonales) radicalmente. Tenemos que hacerlo rápido y de forma comprensiva. No puede ser que nuestro sistema sanitario colapse", afirmó el presidente alemán."La pandemia no nos va a robar el futuro. Vamos a superar la pandemia", concluyó.COLEGIOS Y COMERCIOS CERRADOSEl "confinamiento duro" acordado este domingo obliga a cerrar a partir del miércoles y hasta el 10 de enero los comercios no esenciales y colegios, que se suman al ocio, la cultura y la gastronomía, que cesaron su actividad en noviembre.Las reuniones seguirán limitadas a cinco personas de dos domicilios (sin contar los menores de 14 años), aunque las condiciones se relajarán levemente entre el 24 y 26 de diciembre para permitir encuentros familiares (aunque no en Nochevieja, Año nuevo y Reyes).Para Nochevieja y Año nuevo se va a decretar una "prohibición de reunión" nacional en espacios públicos y se va a prohibir la venta y uso de productos pirotécnicos, algo tradicional en esas fechas.