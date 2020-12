Alemania vuelve a registrar récord de contagios y fallecidos desde que comenzó la pandemia

Alemania registró este viernes nuevos máximos desde el inicio de la pandemia del coronavirus con 29.875 nuevos contagios y 598 víctimas mortales en las últimas 24 horas, según datos del Instituto Robert Koch actualizados la pasada medianoche.



Así, las autoridades sanitarias contabilizaron más de 6.400 casos más que hace una semana.



El anterior récord de nuevas infecciones se registró el jueves, con 23.679 positivos en 24 horas -casi 6.200 menos que hoy-, y el de víctimas mortales, también esta semana, el miércoles, con 590.





El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.272.078, con 20.970 muertos; actualmente hay unos 309.000 casos activos.En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 156,3 casos por cada 100.000 habitantes y las nuevas infecciones ascendieron en la última semana a 129.741.El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos sigue aumentando y ascendía el jueves a 4.339, de los cuales 2.505 -el 58 %-, reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en el conjunto de Alemania en 1,03, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 103 personas.El presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler, apeló ayer a los alemanes en una rueda de prensa a reducir aún más sus contactos y señaló que de lo contrario no habrá alternativa a un parón aún más duro de la vida pública a nivel federal, como ha exigido la canciller, Angela Merkel.Wieler señaló que la actual reducción de contactos que se observa, del 40 %, "no es suficiente" y precisó que es necesario reducirlos muy por encima del 60 %, como se hizo en primavera, para lograr revertir la tendencia al alza de nuevos contagios que se observa desde el pasado día 4.En su informe diario, el RKI señala que la situación actual es mayoritariamente difusa y que en la gran mayoría de casos no es posible determinar el contexto de los contagios.