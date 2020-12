Tokio, en su tercera ola, registra un nuevo récord de infectados en un día

Japón sigue sin poder controlar la tercera ola en la expansión de la pandemia de coronavirus y este jueves registró un nuevo récord de infectados -602- en Tokio, un día después de que en el país se anotara también otra marca a nivel nacional.



"El número de personas recién infectadas en Tokio fue de 602, superando los 600 por primera vez, un nivel récord", confirmó el ministro portavoz del Gobierno nipón, Katsunobu Kato. "El Gobierno está respondiendo con la máxima sensación de crisis", agregó.



El máximo anterior en la capital japonesa, de 584 casos, se conoció el pasado sábado. En el peor momento de la primera ola de covid en Japón, Tokio registró 206 infectados (17 de abril), mientras que en la segunda ola se llegó a una marca de 472 contagiados (1 de agosto).





En los datos difundidos hoy por el Gobierno Metropolitano de Tokio, el mayor número de infectados en las últimas horas afecta a los grupos de edad de entre los 20 y los 30 años (135 casos) y entre 30 y 40 años (137).El nuevo coronavirus, que llegó a Japón a mediados de enero pasado, se cebó inicialmente en las personas de mayor edad.Este miércoles, las autoridades dieron cuenta de que en todo Japón se habían notificado 2.810 casos diarios de covid-19. La cifra correspondiente a este jueves se conocerá antes de la medianoche.Con los datos conocidos hasta ahora, en Japón se han infectado unas 170.000 personas, con 2.500 muertos, después de que el primer caso se conociera el pasado 16 de enero, por un ciudadano chino residente en Japón que había estado en Wuhan (China).A raíz de la primera ola de covid-19, el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró el estado de emergencia sanitaria, entre el 7 de abril y el 25 de mayo, que implicó el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de actos masivos, entre otras medidas, aunque no el confinamiento de la población.Sin embargo, su sucesor, Yoshihide Suga, se ha resistido hasta ahora a aplicar el estado de alerta sanitaria, a pesar de que los casos de ahora son mayores, entre otras razones porque no existe un peligro de saturación en la red hospitalaria como había hace meses.LA PRÓXIMA SEMANA SE REVISARÁN LAS MEDIDASEn una rueda de prensa tras conocerse los datos de contagio en Tokio de este jueves, el ministro encargado de la respuesta oficial ante la covid-19, Yasutoshi Nishimura, dijo que las autoridades están reaccionando "con gran sentido de cautela".Sin embargo, señaló que se revisará la situación la semana próxima para ver la conveniencia de aplicar nuevas medidas, a partir del análisis de las opiniones de los expertos.Aun así, las autoridades de Tokio aprobaron recientemente sus propias medidas, como el cierre de restaurantes a las 10 de la noche, una restricción que estará vigente hasta el 17 de diciembre con la posibilidad de que sea extendida más allá de esa fecha.