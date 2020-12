El Secretario de Estado de EE.UU. insta a Corea del Norte a retomar el diálogo

El vicesecretario de Estado de EE.UU., Stephen Biegun, instó hoy a Corea del Norte a que retome con el Gobierno de Joe Biden la vía diplomática, que calificó como "mejor" y "única vía" para solventar el conflicto en la península.



"Mirando al futuro, sigo convencido de que la diplomacia sigue siendo la mejor vía, de hecho la única vía, para solucionar nuestros retos con Corea del Norte", dijo Biegun en una ponencia ofrecida en Seúl.



"Pionyang encara eventos decisivos próximamente, sobre todo el octavo congreso del partido en enero. Animamos encarecidamente a Corea del Norte a usar el tiempo que queda hasta esa cita para retomar la senda de la diplomacia", añadió.





El régimen ha anunciado para finales de enero (aún sin fecha concreta) la celebración del octavo congreso del Partido de los Trabajadores, una cita que muchos creen que se ha convocado para coincidir con la llegada a la Casa Blanca del presidente electo estadounidense, Joe Biden, prevista para el 20 de enero.INCÓGNITAS MÚLTIPLESBiden aún no ha aclarado cuál será su estrategia para afrontar la situación con el régimen norcoreano, el cual tampoco se ha pronunciado siquiera sobre la victoria del demócrata en los comicios de noviembre.En todo caso, el presidente electo de EE.UU. ha hablado de celebrar una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un bajo ciertas condiciones previas que apunten a un claro compromiso de desarme.Esta postura, según los expertos, podría no contentar inicialmente a Pionyang, que podría a su vez optar por nuevos ensayos de armas para tratar de forzar un cambio de postura en Washington y evitar un enroque similar al de la era Obama.Biegun quiso mostrarse optimista en todo caso con respecto a lo que transmitirá a la nueva administración estadounidense."Entre los mensajes que daré al nuevo equipo se cuentan; la guerra ha terminado, la era de conflicto ha concluido y ha llegado el tiempo de la paz. Si queremos tener éxito tenemos que trabajar juntos los EE.UU. la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea (nombres oficiales de Sur y Norte)", detalló.En ese sentido, Biegun, que se encuentra realizando la que seguramente sea su última visita a Corea del Sur antes del cambio de Gobierno en Washington, expresó su deseo de que el Norte y EE.UU. entablen conversaciones "que requieren un compromiso persistente y concesiones difíciles pero que traen enorme recompensas".DIPLOMACIA "AMBICIOSA Y AUDAZ"Biegun, originalmente nombrado represente especial de para Corea del Norte en 2018 y después ascendido a vicesecretario de Estado en diciembre del año pasado, ha seguido mantenido su rol como interlocutor con Pionyang.Haciendo un repaso a su trayectoria definió como "ambiciosa y audaz" la política con Corea del Norte de Donald Trump, que apostó por ser el primer presidente en reunirse jamás con un líder del régimen.Biegun también admitió sentirse decepcionado por el estancamiento del diálogo a partir de la cumbre de Hanói de 2019, en la que Washington consideró insuficientes los activos nucleares que Pionyang ofreció desmantelar a cambio del levantar sanciones.Con respecto al fracaso de Hanói, el diplomático recordó que el centro de investigación nuclear de Yongbyon, que Pionyang ofreció desmantelar, "no es todo el programa nuclear norcoreano" y aseguró que el equipo del régimen que acudió a preparar la cumbre "no tenía poder para tratar esos asuntos", algo que estimó como una "lección valiosa" para el futuro.OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADESBiegun también acusó al régimen de "malgastar" oportunidades."Por desgracia, muchas oportunidades han sido malgastadas en los dos últimos años por nuestra contraparte norcoreana, que en demasiadas ocasiones se ha dedicado a buscar obstáculos para las negociaciones en vez de aprovechar las oportunidades para buscar compromisos", afirmó."Aun así, hay que destacar que el potencial de la cumbre de Singapur (la primera que celebraron Trump y Kim, en 2018) aún está totalmente presente, pese al fracaso a la hora de avanzar en lo acordado", añadió Biegun.El vicesecretario de Estado aseguró también que Washington sigue viendo de manera positiva los intentos por fomentar la cooperación intercoreana -congelados desde Hanói- como una herramienta fundamental para traer paz a la península.