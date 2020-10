Trump lidera su primer acto público con un mensaje a afroamericanos e hispanos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, encabezó este sábado su primer acto público desde que fue diagnosticado la semana pasada con coronavirus, en el que dedicó su mensaje a las fuerzas del orden público, a los afroamericanos e hispanos de cara a la que consideró la "elección más importante en la historia" del país.



Un enérgico Trump se dirigió desde el balcón de la Casa Blanca a un numeroso grupo de personas, en su mayoría jóvenes con camisetas azules y gorras rojas con la inscripción "Make America Great Again ("Hacer a EE.UU. Grande de Nuevo").



La que denominó protesta pacífica por "La Ley y el Orden" terminó convertida en un acto de apoyo al convaleciente gobernante, a quien los asistentes gritaban consignas como "cuatro años más" o "te amamos", a lo que él respondió con un "Yo también los amo".





AGRADECIDO CON SUS SEGUIDORESTrump comenzó su intervención, de poco más de 15 minutos, asegurando que se encontraba "muy bien", pero además agradeciendo en su nombre y el de su esposa, Melania, quien también dio positivo por COVID-19, a sus seguidores."Quiero agradecerles por sus oraciones", sentenció Trump, quien consideró que han sido "una efusión increíble" para él y la primera dama.Todavía no se conoce el informe del médico del gobernante estadounidense, Sean Conley, quien había anticipado el jueves que Trump podría volver a participar en actos públicos este sábado dada su evolución positiva.Trump no muestra síntomas de la COVID-19 desde el martes después de haber pasado hospitalizado el fin de semana tras su diagnóstico y padecer fiebre, fatiga y al menos dos bajadas de oxígeno.POR LA LEY Y EL ORDENEl acto fue denominado por Trump una protesta pacífica "en apoyo a los increíbles hombres y mujeres de las fuerzas del orden".Incluso en las camisetas de los asistentes se leía "Blexit", en alusión a un movimiento liderado por la influenciadora republicana y una de las organizadoras del evento Candace Owens.Inspirado en el término "brexit usado para definir la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Owens apoya una "salida" o "separación" de los afroamericanos del Partido Demócrata.Una de las peticiones más escuchadas durante las recientes protestas contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos ha sido precisamente recortar o eliminar los fondos destinados a la Policía después de hechos en los que han fallecido personas afroamericanas durante operativos.La muerte de George Floyd, el pasado 25 de mayo, después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla dio paso a una ola de protestas que fueron duramente criticadas por Trump, quien incluso movilizó agentes federales para contenerlas."He hecho por la comunidad negra más que cualquier presidente desde Abraham Lincoln (1861-1865)", subrayó Trump, quien se jactó de haber creado "un récord de 11,4 millones de empleos sólo en los últimos cuatro meses".ECONOMÍA, SU DEFENSAEl empleo ha sido uno de los más golpeados por las medidas de confinamiento para contener la pandemia, que, sin embargo, sigue afectando con fuerza al país, que ya contabiliza más de 7,6 millones de contagiados y unos 214.000 fallecidos.Trump subrayó que el país "ha visto la menor contracción económica que cualquier nación importante en cualquier parte del mundo", pero alertó que sus oponentes "aplastarán el resurgimiento con confinamientos no científicos".Al criticar el tratamiento dado a la pandemia por la actual Administración, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha insistido en la necesidad del uso de la mascarilla y de seguir las recomendaciones de los expertos para evitar los contagios."Los afroamericanos y los latinoamericanos están rechazando la izquierda radical socialista y están adoptando nuestra agenda proempleo, protrabajador y proestadounidense", agregó Trump, quien llamó a sus partidarios a rechazar la "campaña de difamación" contra la Policía por "parte de políticos de izquierda y expertos liberales".En un corta alusión a su caballo de batalla en la pasada campaña electoral, el muro en la frontera con México, aseguró que alcanza ahora "380 millas de largo (611,5 kilómetros)" y anticipó que "pronto estará terminado""Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país", afirmó Trump al cierre de su intervención, en la que puntualizó que "el mundo entero está mirando, está viendo cosas que no han visto en este país durante décadas".Biden escribió, por su parte, en Twitter que el país necesita "un presidente que entienda a los trabajadores estadounidense, no uno que los menosprecie".Y apuntó que Estados Unidos lleva "ocho meses en esa crisis y este presidente no tiene todavía ningún plan para reconstruir" la economía, según indicó en otro mensaje que acompañó de su propuesta electoral en esa materia.