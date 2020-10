Trump: la Covid-19 es una bendición de Dios y os vamos a dar gratis Regeneron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que contraer la COVID-19 ha sido "una bendición de Dios", ya que le ha permitido comprobar la eficacia del cóctel experimental de Regeneron, que aseguró que aprobará de emergencia y distribuirá gratis.



"Creo que esto fue una bendición de Dios, haberlo contraído. Esto ha sido una bendición disfrazada", aseguró Trump en un vídeo que difundió en Twitter.



El presidente dijo que haber contraído la COVID-19 le permitió probar el cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron, que todavía no ha sido aprobado por el organismo regulador, Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés), pero que Trump calificó como una "cura".





"Escuché sobre ese medicamento, dije 'déjenme tomarlo', fue mi sugerencia y fue increíble la forma en la que funcionó. Y creo que si no me hubiese contagiado, lo consideraría como uno más de los medicamentos", aseguró el presidente."Es una cura para mí, fui (al hospital) sin sentirme muy bien y 24 horas después me sentía genial y ya quería salir del hospital y eso es lo que quiero para todo el mundo, quiero que todo el mundo reciba el mismo tratamiento que vuestro presidente", añadió.Trump prometió entonces que el Gobierno aprobará de emergencia, adquirirá y distribuirá de forma gratuita tanto el cóctel de Regeneron como un medicamento similar de la farmacéutica Eli Lilly.El mandatario dijo que ya ha aprobado la adquisición de decenas de miles de dosis de estos fármacos y que está trabajando para autorizar su uso de emergencia, es decir sin la aprobación de la FDA."Quiero para ustedes lo que yo tuve y voy a hacer que sea gratis, no van a pagar por ello, no fue su culpa que esto sucediera, fue culpa de China", prometió el presidente.Trump, además, aseguró que estos medicamentos "son mucho más importantes que la vacuna", que, afirmó, también estará lista después de las elecciones del 3 de noviembre.Trump anunció que había contraído la COVID-19 el viernes de madrugada y ese mismo día recibió una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de Regeneron, conocido como REGN-COV2, que forma parte de un ensayo clínico de fase avanzada que se desarrolla desde julio en EE.UU., Brasil, México y Chile.El consejero delegado de Regeneron, Leonard Schleifer, es miembro del club de golf que Trump tiene en Westchester (Nueva York), según la CNN, y sus acciones han subido desde que se supo que el presidente lo estaba usando.