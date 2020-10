Dos muertos y 16 desaparecidos por el mal tiempo en el norte de Italia

Dos personas han muerto y 16 permanecen desaparecidas debido a las inundaciones provocadas por el mal tiempo en el norte de Italia sobre todo en la región de Piamonte, donde se concentra el mayor número de daños.



Un bombero voluntario, Rinaldo Challancin, de 53 años, murió en Arnad (Aosta), al caerle un árbol mientras ayudaba a despejar la zona de vegetación.



También se encontró el cadáver de Samuel Pregnolato, de 36 años de Quarona (Vercelli), desaparecido desde anoche cuando conducía su vehículo y fue sorprendido por la crecida del río Sesia.





En Piamonte (noroeste) se encuentran desaparecidas 16 personas. Entre los desaparecidos se encuentran tres voluntarios de una cooperativa de Cuneo que viajaban a bordo de una furgoneta en Val Roya, otro es un pastor que al parecer fue arrastrado por un arroyo.Mientras que en la zona de Valle Gesso, en Piamonte, se busca a seis excursionistas alemanes.Las precipitaciones diaria registradas en todo el Piamonte han superado el récord histórico de 1958, explicó la agencia regional para la protección del medio ambiente.El presidente de la región Piamonte, Alberto Cirio, pidió al Gobierno el estado de emergencia al asegurar que "en algunas zonas los alcaldes se quejan de peores daños que los de la inundación de 1994".La localidad de Limone, centro turístico de los Alpes, en la frontera con Francia, está aislada y no tiene electricidad, ni agua y muchas áreas están completamente inundadas y algunos edificios tuvieron que ser evacuados.También en Ormea, en provincia de Cuneo, los más de mil habitantes de la localidad están aislados desde anoche y no hay luz ni agua, la mitad de las casas están aislados y los socorristas no pueden llegar por ahora, denunció el alcalde, Giorgio Ferraris"Estoy en contacto constante con el jefe de Protección Civil Angelo Borrelli sobre la ola de mal tiempo en el noroeste. Estamos asegurando una vigilancia continua, en plena coordinación con los territorios de esta emergencia, con especial atención al Valle de Aosta, Piamonte y Liguria. La atención del gobierno es máxima", escribió el primer ministro, Giuseppe Conte, en Facebook.También se están viviendo fuertes inundaciones en la región de Liguria, en particular Ventimiglia, mientras que en la zona de Bérgamo se registraron ráfagas de viento de más de cien kilómetros por hora y las fuertes lluvias han provocado deslizamientos de tierra lo que ha provocado el cierre de varias carreteras provinciales.También el presidente de la región Ligura, Giovani Toti, pidió el estado de emergencia.El tráfico ferroviario ha tenido que ser suspendido entre las localidades de Vercelli y Novara, debido al desbordamiento del Sesia.