Nuevo récord de contagios en Israel: casi 9.000 en 24 horas

Israel registró el miércoles un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus, con casi 9.000 infecciones, pese al confinamiento nacional que rige desde hace casi dos semanas.



El ministerio de Sanidad dio hoy la cifra más alta de positivos en 24 horas, 8.919, tras realizar la víspera más de 68.000 análisis.



La morbilidad es muy alta para un país de nueve millones de habitantes. Un 13,6% de los resultados son positivos, dato que casi se duplica en las poblaciones ultraortodoxas.





El número total de contagios en el país asciende ya a cerca de un cuarto de millón, de los que unos 69.000 están activos en este momento y 810 hospitalizados en situación grave --206 de ellos con respiradores-- lo que supera la barrera de los 800 pacientes graves que Sanidad marcó como línea roja para la sostenibilidad del sistema sanitario.El número de muertos se sitúa ya en 1.571, un tercio de los cuales falleció en el último mes.Los hospitales no están aún al borde del colapso, pero ven cómo su capacidad sufre una mayor presión y muchos temen no poder hacer frente a la creciente afluencia de enfermos, según el digital Times of Israel.El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha ordenado que los hospitales se preparen para ver aumentar la cifra de pacientes graves hasta los 5.000, seis veces la capacidad normal.El Gabinete de Coronavirus decidió el miércoles alargar el confinamiento hasta el próximo 14 de octubre, y Netanyahu advirtió que algunas de las restricciones podrían durar meses o "incluso un año". Israel quiere evitar el error cometido con la primera ola, en la que se hizo una desescalada muy rápida que llevó a una segunda crisis del virus, más fuerte que la inicial.