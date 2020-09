La mortalidad del Covid frente a las enfermedades actuales y otras pandemias

La enfermedad, totalmente desconocida hasta que los primeros casos se detectaran en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, será una de las principales causas de muerte del año 2020.



Según los últimos datos completos de la OMS del año 2016, la enfermedad más mortal en el planeta es actualmente la cardiopatía isquémica o coronaria, que causa anualmente 9,4 millones de muertes.



Le siguen el infarto, con 5,7 millones de fallecimientos, las enfermedades pulmonares obstructivas (3 millones), las infecciones de las vías respiratorias (2,9 millones) y el alzheimer y otras demencias (1,9 millones).





El cáncer más letal es el que afecta al aparato respiratorio (pulmones, tráquea, bronquios), que causa 1,7 millones de muertes, mientras que la diabetes mata cada año a 1,6 millones de personas.Los accidentes de tráfico, en los que fallecen cada año 1,4 millones de personas, son la octava causa principal de muerte y la primera no patológica, mientras que en novena posición se sitúan las enfermedades diarreicas (1,3 millones de muertes) y en décima la tuberculosis (1,2 millones).Con respecto a las grandes pandemias de la historia, la COVID-19 aún está lejos de enfermedades como la viruela, que sólo en el siglo XX causó unos 300 millones de muertos, afectó al ser humano durante milenios y no se logró erradicar hasta hace cuatro décadas, pese a que existían vacunas contra ella desde finales del siglo XVIII.La peor pandemia de la que se tiene registro es la llamada "peste negra", una plaga de peste bubónica transmitida por pulgas y ratas que a mediados del siglo XIV mató a unos 200 millones de personas, un tercio de la población mundial de ese entonces.Una primera oleada de peste bubónica había causado ya entre 30 y 50 millones de muertos en el Imperio Romano de Oriente en el siglo VI, la llamada "plaga de Justiniano", emperador de Constantinopla que en aquel tiempo contrajo la enfermedad pero logró superarla.Más cercana en el tiempo, la gripe de 1918, con oleadas en los dos años siguientes, causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo, cifras comparables a las de la Primera Guerra Mundial que acababa de terminar y cuyas trincheras probablemente contribuyeron a la propagación del virus.Desde entonces, en los últimos cien años otras pandemias que han causado similar mortandad a la COVID-19 fueron la llamada gripe asiática, que entre 1957 y 1958 mató a entre uno y cuatro millones de personas, y la "gripe de Hong Kong" que justo una década después causó similares cifras de víctimas.Pese a que habitualmente no se considera una pandemia, aunque lo ha sido, el virus del VIH causante del sida ha provocado desde su aparición a finales de los años setenta unos 40 millones de muertos.