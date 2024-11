Irán califica de “útil” la visita del jefe de la agencia nuclear de la ONU

Irán calificó este lunes como “útil y rica en entendimientos” la visita del jefe de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, al país la semana pasada, en un viaje en el que se resolvieron “dudas sobre el programa nuclear” iraní.



"El viaje de Grossi fue útil y rico en entendimientos constructivos”, dijo en un rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.



El diplomático indicó que “se resolvieron algunas dudas planteadas sobre el programa nuclear” iraní durante la visita de Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuyas relaciones con Teherán se encuentran muy deterioradas desde que Estados Unidos abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015.



“Las otras partes deberían estar agradecidas a Irán”, subrayó Baghaei, que remarcó la “buena voluntad” de su país con el OIEA.



Durante su visita de dos días, Grossi se reunió con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI), Mohamed Eslami.



Pezeshkian aseguró que está dispuesto a abordar las “preocupaciones con respecto a la naturaleza pacífica de las actividades nucleares de nuestra nación”.



Por su parte, Araqchí afirmó tras su encuentro con el director del OIEA que Irán está dispuesto a negociar su programa atómico pero no bajo presión.



Grossi llegó el miércoles a Teherán para reconducir las relaciones del OIEA con Irán, muy deterioradas desde que Estados Unidos abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.



Desde 2019, Irán ha enriquecido uranio muy por encima de los niveles permitidos, aunque Grossi ha asegurado que no ha desarrollado armas nucleares.



Además, el OIEA lleva años tratando de aclarar el origen de trazas no naturales de uranio detectadas en tres localizaciones que Teherán nunca declaró como parte de su programa atómico y Teherán ha desconectado cámaras de vigilancia y vetado a varios inspectores de la ONU.

