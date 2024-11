Ascienden a 111 los muertos en Gaza en una de las jornadas más violentas del mes

Los palestinos muertos a lo largo del domingo en Gaza ascendieron a última hora del día hasta los 111, según la agencia local de noticias Wafa, lo que hace de la de ayer una de las jornadas más violentas en la Franja en el último mes.



Esta elevada cifra de fallecidos en el castigado enclave se debe en su mayoría a la masacre con 72 muertos cometida por el Ejército israelí al bombardear varios edificios en Beit Lahia, en la región del norte de Gaza que permanece asediada desde hace seis semanas.



Según Wafa, Israel atacó ayer hasta en 10 ocasiones la localidad.



Beit Lahia ha sido el escenario de dos de los bombardeos con más víctimas de la guerra en el último mes, fruto de la campaña de ataques aéreos y la incursión terrestre que el Ejército israelí emprendió allí, así como en Yabalia y Beit Hanoun, entre los días 5 y 6 de octubre.



El pasado 29 de octubre, otro ataque aéreo contra un edificio de cinco plantas acabó con la vida de 93 gazatíes, según las cifras de las autoridades sanitarias, si bien los vecinos de la zona dijeron en su momento que habían llegado a enterrar 103 cadáveres.



El día 20, otro bombardeo que según las fuerzas armadas era "de precisión" mató en Beit Lahia a otras 73 personas.



Desde hace más de seis semanas, el Ejército mantiene un cerco militar en el norte que ha causado más de 2.000 víctimas mortales, según las estimaciones del Gobierno de la Franja, y ha empeorado drásticamente las ya deficientes condiciones en las que vivía su población al haber limitado a niveles mínimos el acceso de ayuda humanitaria a la región.



Además, el Ejército ha asediado y atacado los tres hospitales activos del norte: el Kamal Adwan, el Al Awda y el Indonesio, teniendo este último que cesar su actividad.



"Estamos sin electricidad, solo tenemos cuatro horas de funcionamiento del generador y durante tres horas utilizamos baterías, el resto del día no tenemos electricidad", denunció a EFE Mohammed Salha, director en funciones del Al Awda.



Salha alerta que lleva 40 días sin recibir un cargamento de combustible que les permita hacer funcionar los generadores para tener electricidad, ya que este se encuentra en el Kamal Adwan pero no ha logrado coordinarse con el Ejército para que permita el traslado de la gasolina al Al Awda.



Anoche, la agencia Wafa recogió un nuevo bombardeo contra Beit Lahia del que aún no se han identificado víctimas.



En el sur, un ataque contra la "zona humanitaria" en la que se encuentran la mayoría de desplazados de Gaza (el 90 % de la población en estos momentos) mató a un matrimonio y sus dos hijos, e hirió de gravedad a otra hija de la pareja.



Israel estableció parte del suroeste de Gaza, a lo largo de las costas de Al Mawasi, Jan Yunis y Deir al Balah, como una "zona segura" para los casi 2 millones de desplazados a causa de su ofensiva, si bien esta ha sido objeto de múltiples ataques a lo largo del año.



Más de 43.800 personas han muerto en la Franja de Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023 a raíz de los ataques de Hamás contra territorio israelí, que acabaron con la vida de 1.200 personas. Además, en Gaza más de 103.700 palestinos han resultado heridos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es