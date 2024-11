La primera dama de Brasil insulta a Elon Musk y el multimillonario le responde

La primera dama de Brasil, Rosángela 'Janja' da Silva, insultó este sábado en un evento previo a la cumbre del G20 al multimillonario sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X y quien no tardó en responderle por la plataforma.



La esposa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una de las actividades del G20 Social, habló sobre la necesidad de regular las redes sociales y luego de sorprenderse con el ruido parecido a una bocina de un barco se agachó en posición de resguardo y atribuyó el estruendo al futuro ministro estadounidense.



Al levantarse dijo "creo que es Elon Musk" y luego completó: "no te tengo miedo... Fuck you, Elon Musk!".



Al enterarse de lo sucedido, que se volvió viral en X, el sudafricano publicó un video con el comentario de la primera dama y le respondió "Ellos van a perder la próxima elección", en una referencia a las presidenciales de Brasil que se disputarán en 2026.





La red social X estuvo suspendida en Brasil este año por más de un mes luego de que se negara a cumplir las órdenes de la Corte Suprema para retirar de la plataforma perfiles usados para difundir noticias falsas y mensajes antidemocráticos.



En ese entonces Lula defendió la decisión de la justicia y aseguró que ninguna persona, por más dinero que tuviera, podía violar las leyes brasileñas, lo que tensó aún más las relaciones con el dueño de la plataforma.



El Gobierno brasileño mantiene una expectativa sobre cómo serán sus relaciones con el futuro Gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha prometido una política proteccionista y un distanciamiento del progresismo.



Lula llegó a manifestar su apoyo a la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, pocos días antes de las elecciones, pero al día siguiente de los comicios felicitó a Trump y dijo que esperaba buenas relaciones entre ambos países.



Musk, que fue uno de los principales auspiciadores y financiadores de la campaña de Trump, fue invitado por el presidente electo a asumir el ministerio de Eficiencia, cuando comience el Gobierno en enero próximo.

