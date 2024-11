El gobernador del Banco de Inglaterra cree que el R.Unido debe reconstruir relación con UE

El Reino Unido debe "reconstruir las relaciones" con la Unión Europea (UE) al tiempo que "respeta" la decisión de los británicos que votaron en favor del Brexit en el referendo de 2016, según ha indicado el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.



El gobernador hizo estas declaraciones durante un acto celebrado anoche ante representantes de la City de Londres -el centro financiero de la capital- en el que también la ministra de Economía, Rachel Reeves, anunció una reforma del mercado de las pensiones para promover su consolidación en megafondos que puedan movilizar más capital para la inversión en infraestructuras.



Los comentarios de Bailey se han percibido como sus declaraciones más rotundas acerca del Brexit hasta la fecha, ya que ha apuntado que una de las consecuencias de la salida del Reino Unido del bloque comunitario ha sido un comercio más debilitado.



En el evento del jueves, Bailey afirmó que el cambio en la relación entre este país y la UE ha "pesado" en la economía nacional.



"Como funcionario público, no adopto ninguna posición sobre el Brexit per se, pero tengo que señalar consecuencias", dijo.



"El impacto sobre el comercio parece estar más en los bienes que en los servicios... Pero pone de manifiesto por qué debemos estar alerta y dar la bienvenida a oportunidades para reconstruir las relaciones al tiempo que respetamos la importantísima decisión de los británicos", señaló.



En cuanto al Gobierno, que continúa opuesto a un potencial regreso a la UE, la ministra de Economía, Rachel Reeves, admitió en un discurso que se podría dar una relación más cercana con los vecinos europeos.



"Nuestro mayor socio comercial es la Unión Europea. No vamos a revertir el Brexit, o a volver a entrar en el mercado único o la unión aduanera, pero debemos resetear nuestra relación", indicó la política laborista.

