Irán dice que estará junto al Líbano en "cualquier decisión" que tome ante posible tregua

Ali Larijani, enviado especial del líder supremo iraní, Ali Jameneí, aseguró este viernes en Beirut que Irán estará del lado del Gobierno libanés y la 'Resistencia', en referencia al grupo chií libanés Hizbulá, ante "cualquier decisión" que tomen, en medio de posibles avances para una tregua con Israel.



"Estaremos al lado del pueblo libanés hasta que supere esta crisis (...) Sea cual sea la decisión que tomen la Resistencia libanesa y el Estado libanés, estamos con ellos", indicó el enviado en una rueda de prensa en la capital libanesa.



Larijani ha acudido a Beirut, tras una breve visita a Damasco, y se ha reunido con el presidente del Parlamento, Nabih Berri -principal figura mediadora y canal de comunicación de Hizbulá para las negociaciones de alto el fuego- y con el primer ministro libanés, Najib Mikati.



"El principal objetivo de nuestra visita es decir que estamos con el Líbano, su gobierno y su pueblo", insistió Larijani, quien aseveró que "la Resistencia sabe lo que hacer".



Antes de comparecer, Larijani se reunió con Mikati, quien dijo al iraní que "lo que se necesita es apoyar la posición del Estado libanés en cuanto a la aplicación de la resolución internacional 1701 -que puso fin a la guerra de Israel y el Líbano en 2006-, apoyar la unidad nacional, y no tomar posiciones que generen susceptibilidades entre ningún grupo de los libaneses y estén a favor de un grupo a expensas del otro".



Según un comunicado de la oficina del primer ministro, Mikati también señaló que su gobierno "da prioridad a detener la agresión israelí sobre Líbano y alcanzar un alto el fuego y aplicar la resolución 1701 en su totalidad, sin enmiendas o interpretaciones que difieran del contenido y las disposiciones de la resolución".



"Las comunicaciones están en curso a este respecto con el objetivo de llegar a un entendimiento", dijo, sin dar más detalles.



Larijani, por su parte, dijo que Berri le había dado detalles sobre el texto del posible alto el fuego, pero no comentó más al respecto.



El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, reiteró ayer, jueves, en una conversación que mantuvo con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, que hay "un deseo de lograr un alto el fuego" en el Líbano para permitir que los más de 60.000 evacuados del norte puedan regresar a sus casas, y que se están produciendo "avances" en las negociaciones.



Sin embargo, Saar matizó que un acuerdo no es suficiente si la comunidad internacional no garantiza que el Líbano "sea devuelto al pueblo libanés en lugar de ser controlado por el régimen iraní".



Las declaraciones de Saar llegan mientras este jueves medios israelíes, como el Canal 12 han apuntado que el Líbano podría recibir pronto una respuesta a la propuesta de cese al fuego enviada a Beirut desde Estados Unidos.



Más de 3.300 personas han muerto y otras 1,2 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia desde el estallido del conflicto hace poco más de un año, aunque gran parte de las víctimas se han producido tras el inicio de la campaña de bombardeos masiva de Israel contra el Líbano el pasado 23 de septiembre.

