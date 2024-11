Aviones israelíes atacan centros de mando de la fuerza de élite de Hizbulá en sur Líbano

El Ejército israelí dijo este viernes que sus aviones de combate atacaron la pasada noche los centros de mando de la fuerza de élite del grupo chií Hizbulá (Radwan) en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano.



Entre los objetivos atacados se encuentra un emplazamiento de infraestructura terrorista utilizado por la fuerza de élite de Hizbulá "para llevar a cabo ataques terroristas contra el Estado de Israel y nuestras tropas", detallan en un comunicado castrense de este viernes.



Asimismo informan de que durante la jornada de ayer las tropas atacaron más de "120 objetivos terroristas" en todo el país vecino, incluidas instalaciones de almacenamiento de armas, centros de mando y una gran cantidad de lanzadores, entre ellos algunos desde los que Hizbulá disparó cohetes hacia Haifa y la zona de la Alta Galilea, en el norte de Israel.



A primera hora de este viernes, el Ejército también bombardeó el sur de Beirut, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá conocido como el Dahye, tras una oleada de ataques en el Líbano que han dejado al menos 43 muertos en las últimas horas.



Poco antes de los ataques, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, urgió a los vecinos de varios edificios situados en la zona de Ghobeiry a evacuar "inmediatamente y mantenerse alejados de ellos a una distancia no menor de 500 metros".



Por otra parte, el Ejército también detectó unos cinco proyectiles disparados desde Líbano hacia el distrito de Haifa y la Alta Galilea, que fueron interceptados o cayeron en aéreas abiertas.



Este fuego cruzado se mantiene mientras en las últimas horas han seguido llegando informes difundidos por medios israelíes y estadounidenses que señalan que el acuerdo de alto el fuego en Líbano podría estar más cerca.



Este jueves el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, reiteró en una conversación que mantuvo con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, que hay "un deseo de lograr un alto el fuego" en el Líbano para permitir que los más de 60.000 evacuados del norte puedan regresar a sus casas, y que se están produciendo "avances" en las negociaciones.



Aunque, Saar quiso también remarcar que un acuerdo no es suficiente si la comunidad internacional no garantiza que el Líbano "sea devuelto al pueblo libanés en lugar de ser controlado por el régimen iraní".

