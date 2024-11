Ucrania vuelve a desmentir que tenga planes para desarrollar armas nucleares

El Gobierno ucraniano ha vuelto a negar que tenga planes de desarrollar armas nucleares, después de que una información del Times de Londres sugiriera que la administración del presidente Volodímir Zelenski contempla la posibilidad de fabricar una bomba atómica rudimentaria que podría estar lista en unos meses si la nueva administración de Estados Unidos retira su apoyo militar a Kiev.



“Ucrania está comprometida con el Tratado de No Proliferación Nuclear; no tenemos, desarrollamos o queremos adquirir armas nucleares”, ha escrito en su cuenta de X al repostear la información del Times el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Gueorgui Tiji.



Tiji ha agregado que Ucrania trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y es totalmente transparente con éste, que no permite el uso de material nuclear con fines militares.



Las especulaciones sobre los supuestos planes de Kiev para dotarse de armamento nuclear comenzaron en octubre cuando Zelenski contó en una rueda de prensa que le había dicho al entonces candidato Trump que la alternativa a la pertenencia de Ucrania a la OTAN era desarrollar armas atómicas.



Zelenski afirmó después que no quiso decir que Ucrania tuviera planes para hacerse con este tipo de armamento.



Según un documento de un think tank ucraniano en el que trabajan asesores de la administración ucraniana al que tuvo acceso el Times, Ucrania estaría en disposición de construir en apenas unos meses una bomba nuclear rudimentaria de un tamaño diez veces inferior a la que EE. UU. lanzó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki para poner fin a la II Guerra Mundial.



Según la información aparecida en el diario británico, el plan podría activarse si Trump retira su apoyo militar a Ucrania, como se ha planteado desde su entorno.

