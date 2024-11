Los muertos en Gaza superan los 43.700, tras 47 fallecidos en el último día

La guerra en la Franja de Gaza causó al menos la muerte a 47 palestinos en las últimas 24 horas, según datos de este miércoles del Ministerio de Sanidad gazatí, lo que aumentó a 43.712 el total de fallecidos desde octubre de 2023, mientras que el de heridos alcanzó los 103.258.



"Las fuerzas de ocupación cometieron 7 masacres contra familias en la Franja de Gaza, causando 47 mártires y 182 heridos llegaron a los hospitales durante las últimas 24 horas", detalló hoy el comunicado, que añadió que más víctimas siguen bajo los escombros.



De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) casi el 70 % de las víctimas mortales son mujeres y niños.



Desde el amanecer de este miércoles, al 18 palestinos murieron a lo largo del enclave en diferentes bombardeos y ataques de artillería israelíes, informaron a EFE fuentes médicas.



Por su parte, la agencia palestina de noticias Wafa informó de que un niño fue asesinado, y al menos otras 20 personas resultaron heridas, en otro bombardeo contra la denominada zona humanitaria de Al Mawasi, al oeste de la sureña Jan Yunis. Aquí, en otro ataque israelí ayer, murieron otros once gazatíes cuando accedían a internet en una "tienda-cafetería".



Los residentes de Gaza viven en medio de la devastación, tras la destrucción de cerca del 90 % de la infraestructura civil en estos trece meses de ofensiva. Cada día la cifra de muertos incrementa, al igual que el hacinamiento en Al Mawasi, no exento de bombardeos y donde proliferan enfermedades contagiosas e infecciones, según ONGs.



Ayer terminó el plazo de 30 días dado por el Gobierno de EE.UU. a Israel para que mejorase la entrada de ayuda humanitaria en el enclave, sin apenas mejoras y no ha condicionado la ayuda militar que recibe de su mejor aliado. El pasado mes de octubre entraron en Gaza menos camiones de ayuda humanitaria que ningún otro mes anterior desde el inicio de la guerra, según datos de la ONU.



El viernes, expertos en seguridad alimentaria advirtieron de que es muy probable que la hambruna sea inminente en las zonas del norte de la Franja, tras la alerta emitida por el Comité de Revisión de la Hambruna (FRC, por sus siglas en inglés) de la Clasificación Integrada de Fases (IPC) que subraya que la situación humanitaria en el enclave es "extremadamente grave" y requiere una acción inmediata "en cuestión de días y no de semanas".

