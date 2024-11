Cierran la investigación de incendio de histórica bolsa de Copenhague sin hallar causa

La Policía danesa anunció este martes el cierre de la investigación del incendio del histórico antiguo edificio de la bolsa de Copenhague, ocurrido en abril pasado, sin encontrar una causa, aunque descarta que fuera intencionado.



"Tras llevar a cabo amplios exámenes técnicos, revisar las cámaras de seguridad e interrogar a una serie de testigos, no es posible determinar la causa del incendio del histórico edificio de la bolsa. Nada indica, sin embargo, que el incendio sea resultado de un acto criminal", consta en un comunicado.



El subinspector Brian Belling señaló que se habían "agotado" todas las posibilidades de investigación del caso, de ahí que la Policía decidiese cerrarlo.



El incendio, que no provocó heridos, se desató la mañana del 16 de abril y tardó ocho horas en ser controlado, aunque las labores de apagado se prolongaron durante un día.



El fuego asoló la mitad del edificio, del siglo XVII y cuya fachada y techo estaban siendo restaurados, y causó el derrumbe de parte de la techumbre y de la icónica aguja de su torre, aunque cientos de obras de arte de su interior fueron salvadas.



Se trata de uno de los edificios más antiguos que se conservan en Copenhague, construido entre 1619 y 1623 por orden del rey Christian IV de Dinamarca y que funcionó como bolsa de la ciudad hasta 1974.



La espectacularidad de las imágenes y la importancia del inmueble hicieron que el incendio fuera comparado con el de la catedral de Notre Dame de París.



La Cámara de Comercio Danesa, dueña del edificio, inició a finales de septiembre las labores de reconstrucción, aunque todavía no se ha establecido el tiempo de duración ni el coste estimado.

