Decenas de coches destruidos en incendio en un aparcamiento cerca aeropuerto de Ámsterdam

Decenas de vehículos han quedado totalmente destruidos tras declararse un incendio esta madrugada en un aparcamiento destinado a pasajeros del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam que quieran dejar sus coches estacionados durante largos periodos de viaje.



No está clara la cifra de vehículos afectados pero, según los bomberos, se trata de al menos unos 40 o 50 coches de personas que han viajado desde el aeródromo de Ámsterdam y han dejado sus vehículos en el estacionamiento en cuestión, situado en Rijsenhout, un pueblo de la provincia de Holanda del Norte.



Los bomberos fueron alertados a las 03.00 hora local (02.00 GMT) y la mayor parte del incendio ha quedado extinguido a primera hora de la mañana, a excepción de dos vehículos eléctricos que han requerido más tiempo. La situación ya se encuentra bajo control.



Las imágenes del aparcamiento retransmitidas por el canal público NOS muestran un gran incendio y un mar de llamas en decenas de vehículos, aunque aún no se sabe cómo comenzó el fuego que se propagó a los coches aparcados.



Rijsenhout se encuentra a unos diez kilómetros al sur de Schiphol, pero el aparcamiento no es un terreno oficial del aeropuerto y lo utilizan principalmente los turistas y otros pasajeros que estacionan ahí su vehículo durante largos viajes.

