Francia avisa de que no se puede buscar una salida a la guerra sin Ucrania

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, subrayó este lunes que una salida a la guerra de Ucrania no se puede buscar sin las autoridades de Kiev y sin los ucranianos, en un mensaje que cobra un eco particular con la elección de Donald Trump en Estados Unidos.



"Nada puede hacerse sin Ucrania, sin los ucranianos", afirmó Barrot en la apertura de la séptima edición del Foro de París por la Paz, un evento anual organizado en la capital francesa para promover el multilateralismo.



Advirtió de que "Ucrania tendría mucho qué perder con la imposición de la ley del más fuerte", pero también que lo que está en juego en esta guerra no es sólo el futuro de ese país, sino también la seguridad de Europa, la seguridad alimentaria mundial o la legalidad internacional.



El jefe de la diplomacia francesa dijo que no duda que "habrá una relación fuerte" entre la nueva Administración Trump y el Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha mantenido varios encuentros y conversaciones con él.



También aseguró que "Francia está lista para trabajar con la nueva Administración (Trump) con determinación y convicción" en favor de Ucrania, y que el apoyo a Kiev "es y seguirá siendo nuestra prioridad", la de Francia pero también la de la Unión Europea.



Sin aludir explícitamente a la intención de Trump de resolver rápidamente el conflicto por la invasión rusa de Ucrania y a los temores de que el próximo presidente estadounidense esté dispuesto a hacerlo con concesiones a Vladímir Putin, sin tener en cuenta a los ucranianos, Barrot insistió en que "ningún país de la ONU tiene interés en que Rusia imponga su voluntad".



La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, que también participó en la mesa redonda sobre esa guerra, indicó que lo que allí ocurre no es sólo algo que concierne a Ucrania, antes de recordar que su país fue igualmente invadido por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvo que ceder una parte de su territorio.



"Ucrania tiene no sólo el derecho de existir, sino de conservar su plena soberanía e integridad territorial", destacó Valtonen, que dijo que, si bien los europeos han dado un salto en la acción en favor de Kiev desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022, podrían hacer más.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es