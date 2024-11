Trump quiere que nuevo líder republicano del Senado acelere los nombramientos del Gobierno

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el próximo líder republicano del Senado acelere sus nombramientos para la formación de un nuevo gobierno, de forma que puedan ser ratificados incluso durante los periodos de receso de la Cámara.



"Cualquier senador republicano que busque el codiciado puesto de LIDERAZGO en el Senado de los Estados Unidos debe aceptar los nombramientos en (periodo de) receso (¡en el Senado!), sin los cuales no podremos conseguir que las personas sean confirmadas de manera oportuna", indicó en un mensaje en la red X Trump, quien tomará posesión del cargo el próximo 20 de enero.



"A veces, las votaciones pueden tardar dos años o más. Esto es lo que hicieron hace cuatro años y no podemos permitir que vuelva a suceder", agregó el presidente electo en lo que parece referirse a los retrasos que pueden producirse en los nombramientos gubernamentales.



Y agregó: "¡Necesitamos que los puestos se cubran INMEDIATAMENTE! Además, no se debe aprobar a ningún juez durante este período de tiempo porque los demócratas buscan imponer a sus jueces mientras los republicanos luchan por el liderazgo. ESTO NO ES ACEPTABLE. GRACIAS".



En Estados Unidos, el presidente del país nomina a su candidato para cada una de las carteras de su gabinete que deben pasar por una audiencia de confirmación en la comisión del Senado.



Este proceso, en función de la composición de la Cámara y de las características del candidato, en ocasiones se retrasa o incluso queda frustrado.



Si el nominado tiene la luz verde de la Comisión pasa al pleno del Senado para su confirmación. A este respecto, Trump ha pedido que incluso, cuando el Senado esté en receso, se programen estas audiencias.



Los tres nombres que suenan para liderar a los republicanos en el Senado ya han defendido las tesis del presidente electo.



El senador Rick Scott, que ha sido apoyado en redes por el multimillonario Elon Musk, quien también se perfila como figura influyente en el nuevo mandato de Trump, se ha mostrado "cien por cien de acuerdo con la propuesta", en un mensaje en X. "Haré todo lo que sea necesario para que tengas a tus nominados lo antes posible", sentenció.



"La primera orden del día en el nuevo Senado debería ser la confirmación del gabinete del presidente Trump. Si soy el líder de la mayoría, mantendré al Senado en sesión hasta que se produzcan esas confirmaciones", dijo por su parte, John Cornyn.



Y otro de los favoritos, el senador republicano John Thune, actual número dos del Senado, ha pedido "actuar con rapidez y decisión para que los candidatos del presidente ocupen sus puestos lo antes posible, y todas las opciones están sobre la mesa para que eso suceda, incluidos los nombramientos durante el receso. No podemos permitir que (el líder demócrata) Schumer y los demócratas del Senado bloqueen la voluntad del pueblo estadounidense".

